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台東轆轆溫泉2男溯溪失聯 陸空持續搜索

中央社 / 台東縣15日電

許姓、羅姓男子日前到台東轆轆溫泉溯溪失聯，救援行動15日持續進行，警消人員分別從新武呂溪上下游、及新武橋與初來橋區間搜索。（台東縣消防局提供） 中央社
許姓、羅姓男子日前到台東轆轆溫泉溯溪失聯，救援行動15日持續進行，警消人員分別從新武呂溪上下游、及新武橋與初來橋區間搜索。（台東縣消防局提供） 中央社

台東轆轆溫泉溯溪失聯的許、羅姓男子，空勤直升機及地面人員昨天搜索整天未發現蹤跡，今天持續進行，分別從新武呂溪上下游、及新武橋與初來橋區間搜索。

43歲的許姓、杜姓男子10日與羅姓男子3人前往台東轆轆溫泉溯溪，許、羅2人遭湍急溪水沖走，杜男搶救不及，負傷自行下山，迷路一天才遇到山友向警消求救返程。

許、杜兩人是軍中同袍，海軍爆破大隊退役，體能佳；許曾到過轆轆溫泉數次，因此當嚮導帶杜男和羅男一同前往溯溪，原定12日晚間返回，因家人見他們未歸而報案。

台東縣消防局表示，今天分2梯次搜索，第一梯次由警消6名、民間溯溪協會4名，共計10人，分別以小組搜索轆轆溫泉往上區段及往下游搜索。

第二梯次由警消3名、台東水中運動協會4名共7人，由初來橋新武呂溪上溯搜索，並配合中華民國溯溪協會5人往上游進行搜索。

另外，中華民國溯溪協會2人使用獨木舟於更下游區間的新武橋與初來橋間進行搜索。

轆轆溫泉位於台東縣海端鄉，是南橫東段屬隱密、人煙罕至的野溪溫泉，因需長途跋涉、垂直陡上陡下、攀岩過激流，考驗體力，一般遊客較難抵達。

許姓、羅姓男子日前到台東轆轆溫泉溯溪失聯，空勤直升機及地面人員14日搜索整天未發現蹤跡，15日持續進行，分別從新武呂溪上下游、及新武橋與初來橋區間搜索。（台東縣消防局提供） 中央社
許姓、羅姓男子日前到台東轆轆溫泉溯溪失聯，空勤直升機及地面人員14日搜索整天未發現蹤跡，15日持續進行，分別從新武呂溪上下游、及新武橋與初來橋區間搜索。（台東縣消防局提供） 中央社

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