高雄男持鏡反射陽光騷擾柴犬 飼主警告小心變態虐狗人

高雄有男子涉拿反光鏡折射光騷擾柴犬，被飼主po文批「變態」。圖／翻攝自臉書「柴犬大學 下課10分鐘」 高雄一名柴犬飼主日前在臉書「柴犬大學 下課10分鐘」po出監視器影片，畫面中有名戴帽的男子疑似持著反光鏡，反射光束朝她院內飼養的柴犬眼睛直射，氣得她留言「當心變態虐狗人出現，要小心」，這段影片也引起網友熱議，飼主指後來追出，對方坦承行為不當已道歉。

不過男子這種行為可能已觸「動保法」， 輕者最高開罰7.5萬，若涉及致動物身障或致死，還會判徒刑，開罰到200萬。

徐姓飼主12月11日在臉書PO出一段監視器影片，畫面中有名戴帽、斜背書包的男子站在他們家屋前，拿出一面小鏡子反射陽光，對著庭院內的柴犬眼睛直照，致柴犬嚇到躲避。

飼主在網書留言，「當心虐狗變態人出現，要小心」，「我女兒沒吠，只是安靜看他做什麼」，並指對方拿的可能是雷射筆，好傷眼睛的，後來丈夫有追出，對方談吐有點異常，但坦承行為不當並道歉，這次就原諒他。

這段影響引起網友熱議，有人指對柴犬照眼睛，真的是讓人生氣的行為。「狗狗又沒犯到他」、「一直用反光鏡照狗狗眼睛，真的很有事」，「怎麼有這樣變態的人」，「把那個人揪出來，也這樣對他看看」。

高雄市動保處副處長段奇漢表示，目前尚未接獲通報，不知引光照射柴犬眼睛的男子是騷擾或另有行竊等動機，須再進一步了解。依動保法，若騷擾動物經查證屬實，據30條規定可開罰1.5萬至7.5萬元。但若騷擾行為導致動物身障或致死，則可依25條規定送司法機關偵辦，處以2年以下徒刑，易科罰金新台幣200萬元。