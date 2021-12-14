消防夫妻兒斷手向麥當勞索7060萬 詭辯：金額不會很大

新北市消防局預防科前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區嬉戲摔斷右手，花6700元治療，夫婦利用職權查詢麥當勞分店安檢紀錄，勒索7060萬元。檢方依貪汙治罪條例起訴，一審則依刑法恐嚇取財未遂罪各判兩人1年2月徒刑。台灣高等法院今開庭時，法官質疑若只是求償，金額與小孩傷勢相當嗎？蔡辯「孩子在父母心中無價」。

蔡姓夫妻有4個小孩，長女讀小學五年級，么女6個月大，受傷的是讀小四的兒子。夫妻案發後停職，去年已決定離職，並從事消防公司的工作。蔡在法庭上聲稱因此事得罪了和麥當勞關係好的「副局長」，決定離開公職。

蔡一郎、黃櫻惠2017年3月30日晚上帶著5歲大的兒子到麥當勞土城裕民分店的遊戲區，兒子從溜滑梯末端出口攀爬左側護擋時不慎摔傷，右手遠端肱骨骨折。

檢方起訴指出，蔡向麥當勞主管表明身分，並利用職務上可使用「消防安全管理系統」的機會，列出麥當勞裕民店和各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，附於賠償申請函中交給麥當勞，共索賠7060萬元。

蔡一郎在「賠償申請函」記載「本人以為該分店（指裕民店）等違規情事係屬個案，但後來發現貴公司其他多家分店也有前述違規情形，僅新北地區60餘家分店就有20多家（佔1/3 以上）有前述事項，全省數百家分店，實在不敢想像後續情形……，應會引發成後續重大社會關注案件……一個形象優良之大企業實不應該有如此多的違規情事，尤其因而直接或間接傷及本人之子，但本人非屬蓄意搗蛋要影響歸公司商譽之份子……」

蔡拒絕麥當勞賠償醫療費用和改善遊戲區缺失的條件，揚言若不答應，將對外公布或檢舉。之後麥當勞就接獲桃園、台北、新北、屏東、花蓮、台東等縣市政府「檢舉麥當勞設施違反消防、建管」的函文並受到行政稽查。

蔡一郎稱後來表示，麥當勞若在2017年6月底前賠償，金額可降為6000萬元，其中500萬元可用餐券支付。麥當勞經營階層和負責處理的資深法務畏懼，向調查局桃園市調查處告發，蔡姓夫妻沒能得逞。

高院今開庭時，黃櫻惠否認和丈夫是共同正犯，稱她的角色只是「關心」。蔡的律師主張檢舉並非惡害通知，只是針對民事賠償爭執，並指麥當勞的對話窗口換了5人以上，夫妻開高價是主觀價值判斷、談判的籌碼，還形容兩人是小蝦米對抗大財團，有寫「不自殺聲明書」。

不過法官質疑蔡姓夫妻若只是想請求賠償，何以檢舉的是建築物、土地區分使用違規使用？並舉例若發生車禍，若發現對方有家室還外遇，難道就可以趁機獅子大開口嗎？並質疑夫妻倆索討數千萬元是否與孩子的受傷程度相當？

蔡一郎答「孩子在父母心中無價」，說孩子斷手哭了20分鐘，難道就得遭受這種對待，因麥當勞沒有要改善，他才提出這個金額。蔡還說這數千萬對麥當勞來說「金額不會很大、九牛一毛」，還稱「達不到威嚇」。

在庭訊結束後，法官詢問蔡姓夫妻目前的家庭狀況，蔡突指麥當勞跟「副局長」關係好，覺得當公務員是危險的，回任公務員擔心有所影響才辭職，還說無法接受一審判決，擔心夫妻服刑小孩沒人照顧。