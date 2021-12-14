走到一半體力不支求助超商 中和警熱心助他返家

新北市中和區一名鍾姓男子昨天徒步外出辦事，因過去有中風、體力不好，走到一半腳沒有力，索性至附近超商求助，店員知悉後幫忙報警。警方趕抵，先關懷他後，派警車協助將他送回家休息，鍾男對員警的熱心幫忙感激不已，頻頻說「警察真暖」。

中和警分局秀山派出所警員劉耀仁、吳羿婕和實習生林孟蓉，昨天中午12點半獲報超商店員稱「有一位先生身體不好，需要警方幫忙」，到場詢問鍾男（50歲）怎麼了，他說身體因中風體力不好，但是臨時有事，於是自己出門辦事，沒想到返家途中體力不支，因此至超商借電話，想打給家人。

沒想到鍾男家人都恰好出遠門，無法立刻到場，讓他苦惱不已；所幸超商過去多跟轄區警方有所互動，店員機警尋求警方協助。警方知悉鍾男家的路途大概剩1公里，考量他若是徒步走要15分鐘，但開車僅需3分鐘，於是熱心載他回家。