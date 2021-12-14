桃園屋內住警器發威大響 及早發現成功阻止嚴重火勢

桃園市大溪區僑愛一街3樓今中午12時許，突傳來陣陣聲響及屋內住警器發出「發生火災、發生火災」的話語，鄰居聽聞紛紛跑出來尋找聲音來源，赫然發現從屋內飄出陣陣濃煙；民眾報案後消防人員立即到場，立即佈水線進入灌救，所幸民眾皆無大礙。

桃市府消防局消防第四大隊中午12時35分接獲報案表示，有濃煙從屋內竄出，指揮中心立即指派10車26人前往現場，並由119執勤人員線上指導受困民眾先至相對安全處避難。

救災人員抵達現場後發現3樓濃煙竄出，立即佈水線入室搶救，並引導7旬夫婦至1樓門口，後續交由救護人員檢視傷勢，所幸皆無大礙。