桃園屋內住警器發威大響 及早發現成功阻止嚴重火勢
桃園市大溪區僑愛一街3樓今中午12時許，突傳來陣陣聲響及屋內住警器發出「發生火災、發生火災」的話語，鄰居聽聞紛紛跑出來尋找聲音來源，赫然發現從屋內飄出陣陣濃煙；民眾報案後消防人員立即到場，立即佈水線進入灌救，所幸民眾皆無大礙。
桃市府消防局消防第四大隊中午12時35分接獲報案表示，有濃煙從屋內竄出，指揮中心立即指派10車26人前往現場，並由119執勤人員線上指導受困民眾先至相對安全處避難。
救災人員抵達現場後發現3樓濃煙竄出，立即佈水線入室搶救，並引導7旬夫婦至1樓門口，後續交由救護人員檢視傷勢，所幸皆無大礙。
消防第四大隊長郭百倫表示，本次火警多虧民眾於第一時間立即使用滅火器將火勢控制降低人命及財物損失，另於3樓廚房內裝設住宅用火災警報器發出極大聲響的警報，使附近民眾及時發現；消防局積極推廣住警器安裝，尤其注重安裝成果，因初期火災往往不易察覺，每當火災發生消防車輛到達時，火勢已全面燃燒，如果能提早發現火災發生，立即逃生甚至把火撲滅，就能減少傷亡及生命財產的損失。
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