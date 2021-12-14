專挑北市307路公車下手 69歲公車慣竊剛出獄又被逮
69歲楊姓男子曾涉多起竊案，近年鎖定台北市乘客較多的307路公車下手，在乘車途中順走乘客財物，台北市刑警大隊獲報後掌握楊男身分，近日將其查獲到案，依加重竊盜罪送辦。
警方調查，台北市307路公車是路線最廣、乘客最多的班車，每天班次接近800班，楊男看準該班車輛下手機會多，在新冠肺炎疫情逐步解封後，以慣用手法犯案，趁車上人潮擁擠伸手偷走被害人背包財物，幾個月間犯下數起公車扒竊案。
台北市刑大接獲被害人報案後，調閱上百支監視器畫面，鎖定楊男涉有重嫌，近日派員在楊男時常出沒的307路公車沿線守株待兔，順利將楊男查獲到案，還意外發現楊男甫出獄又因案被通緝，帶返偵詢後依法解送歸案，並依加重竊盜罪送辦。
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