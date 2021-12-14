獨／切除子宮檢體比中16年無名女屍 神探也嘆：顯靈了

「16年前台北市馬場町河畔無名女屍，終於有名有姓返家了！」無名女屍供奉在台北市富德公墓無主納骨塔長達16年之久，今年3月基隆尋親神探許耀彬組長重啟調查露出曙光，查出可能是廖姓婦人，無奈廖的子女都是領養沒有血緣關係。詐組長靈機一動，認為當年切除子宮應留有檢體，經多方溝通取得檢體，一比就中了，許今天也不禁感慨說，「真的顯靈了」。

許耀彬1周前調市警局第二分局一組組長，他在今年3月初，還在一分局三組組長時，分析1件94年在台北市馬場町河畔發現的身分不明浮屍案，當時屍體打撈上岸後，因無遺留證件及可識別之物，調閱監視器及指紋比對均無所獲，遂以無名屍公告協尋。

因無人認領，由台北市政府火化後以「無名女之靈骨」將骨灰供奉於富德公墓無主納骨塔長達16年之久，經許耀彬分析比對，認為真實身分可能是台北市1名94年間失蹤的67歲廖姓婦人，重啟調查後讓全案露出一線曙光。

警方說，後來通知廖婦兒女到場，並提示當時無名屍解剖發現子宮切除的特徵，家屬直說：「沒錯，我母親也是子宮切除，這具無名屍應該就是我們的母親」。

但準備採集家屬檢體送法務部法醫研究所比對DNA，結果子女卻說他們不是廖婦親生的，沒有血緣關係，是領養登記為子女的，且廖婦沒有兄弟姊妹，父母也已過世，但許耀彬不放棄，再採集廖婦爸爸的兄弟的子女DNA送驗，可惜法醫研究所回復，親緣關係太遠沒有比對價值。

案件到此，本來已經卡關，但許耀彬仍沒有放棄，又詢問家屬有沒有遺留廖婦的衣物或梳子可以採驗DNA，結果家屬說已經16年了，什麼都沒有。

「事實與真相就擺在眼前，僅缺科學證據，差了一步」，三組員警花了超過半年時間的偵查，案情就此卡住，僵持不下，但許耀彬組長靈機一動想到一個方法，他推斷廖婦切除子宮應該在醫院留有檢體，遂多次的發函請求醫院提供檢體供比對，但多次被醫院以病人個人隱私為由，拒絕提供，組長再發函協調地檢署檢察官協助，也沒有下文。

案件一拖再拖，拖到今年10月，許耀彬本來覺得已經忙了7個多月無法突破，告訴家屬已經盡力了，除非廖婦顯靈，不然真的沒有方法了。就這麼巧，當天醫院打電話到分局三組，是承辦的女警劉侑芸接的，院方表示願意提供廖婦檢體，她立刻告訴組長高興說「真的顯靈了」。