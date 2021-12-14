快訊

北市府稱「14天解隔仍確診個案」未曝光 莊人祥打臉曝案號

日職／不想因挫折就回台 王柏融：這樣對自己很不負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7旬婦欠房租喝自來水度日 暖警找資源助她過難關

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中鄭姓婦人日前因丈夫不幸往生，加上身體原有痼疾惡化等諸多狀況，近半年無法工作，且積欠房東房租2個月，已僅靠飲用自來水果腹3天，生活困苦的情況下，又遺失了身分證，才到警局報案。警方知悉狀況後，立即向相關單位申請協助，希望能幫鄭婦度過難關。

台中鄭婦(70歲)12日向第一警分局報案，表示自己身分證掉了，不知道可以怎麼處理，希望警方可以協助，西區所警員廖苡任隨即上前了解；鄭婦向警方表示，自己最近生活陷入困境，少了身分證相當麻煩。

廖員聽到鄭婦生活有困難，便持續深入關心詢問狀況。鄭婦向她表示，自己丈夫因中風全身癱瘓併發多項惡疾，日前不幸往生，也不熟悉相關的社福補助，因此未申請到弱勢喪葬補助，用罄存款才勉強完成先生後事。

但世事難料，鄭婦之後竟因痼疾惡化，又加上嚴重失眠、精神恍惚，無力工作，近半年無薪資收入，已經積欠房東房租兩個月，處境每況愈下，至警局報案前，已經連續3天未進食，僅飲用自來水果腹；廖員得知情況後，轉介鄭婦至警備隊尋求協助。

警備隊警員林志營在知悉情況後，立即購買便當，先讓鄭婦果腹，並協助轉介西區區公所申請社區關懷，並向台中市神岡區通天宮許永欣主委、南清功德會、台中市觀音佛祖、友愛、善願、張榮發基金會等慈善團體申請補助，竭盡自己所能替鄭婦爭取資源，希望能助她度過此次難關。

警員林志營表示幫助民眾需要默默耕耘，會持續把民眾的事當成自己的事來處理，盡心盡力將治安、交通及為民服務工作做好。

警方得知鄭婦僅靠飲用自來水果腹3天，立即自掏腰包，購買便當先讓鄭婦補充體力。圖／台中市第一警分局提供
警方得知鄭婦僅靠飲用自來水果腹3天，立即自掏腰包，購買便當先讓鄭婦補充體力。圖／台中市第一警分局提供
高齡7旬的鄭婦生活近期陷入困苦，近半年無法工作，且積欠房東房租2個月，已僅靠飲用自來水果腹3天，又遺失了身分證，才到警局報案。警方知悉狀況後，立即向相關單位申請協助，希望能幫鄭婦度過難關。圖／台中市第一警分局提供
高齡7旬的鄭婦生活近期陷入困苦，近半年無法工作，且積欠房東房租2個月，已僅靠飲用自來水果腹3天，又遺失了身分證，才到警局報案。警方知悉狀況後，立即向相關單位申請協助，希望能幫鄭婦度過難關。圖／台中市第一警分局提供

身分證 失眠

延伸閱讀

影／翻車了！回收物沒捆好散一地 暖警熱心教綁法解圍

女子急衝派出所報案手機遺失 警靠這招10分鐘內幫找回

美國學校遭人揚言開槍 警受理3件報案透過司法互助查IP

相關新聞

獨／切除子宮檢體比中16年無名女屍 神探也嘆：顯靈了

「16年前台北市馬場町河畔無名女屍，終於有名有姓返家了！」無名女屍供奉在台北市富德公墓無主納骨塔長達16年之久，今年3月...

桃園男開車撞死人 家屬怒揪衣領掉出咖啡包才知是毒駕

桃園市一名男子日前疑似吸毒後開車，橫越車道撞死對向騎機車的57歲婦人，犯後更未下車查看，讓家屬氣炸，驗屍時死者丈夫一氣之...

感念30年前獲救… 老農省吃儉用20年 今慨捐356萬救護車

台東縣農民李清亮30年前在鹿野山區工作，因身體不適叫救護車幫忙，救護人員開1輛老舊廂型車載他到花蓮慈濟就醫，他感念台東救...

捕蚊燈短路民宅半夜冒火 阿嬤衝下樓求援救回命危八旬翁

基隆市劉銘傳路一棟2樓公寓今天凌晨發生火警，一名八旬老翁被嗆昏倒臥床上，阿嬤被大響的住警器驚醒後，發現老翁不醒人事，焦急...

7旬婦欠房租喝自來水度日 暖警找資源助她過難關

台中鄭姓婦人日前因丈夫不幸往生，加上身體原有痼疾惡化等諸多狀況，近半年無法工作，且積欠房東房租2個月，已僅靠飲用自來水果...

女大生殺父動機？從這部片反思兒童性剝削與社會案件

《沒說出口的殺人告白》可以說是一個比悲傷還悲傷的故事，但卻用了不同的角度去顛覆了諸多原本理所當然的視角，如同剝洋蔥般的一層一層剝開，剖析主角殺害爸爸的原因，我們期望的是，除了鼓吹減少性剝削事件及應剖析每個殺人背後的原因之外，更重要的是，別再以自我中心出發的評論，疏忽了每個人人格特質的差異。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。