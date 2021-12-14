7旬婦欠房租喝自來水度日 暖警找資源助她過難關

台中鄭姓婦人日前因丈夫不幸往生，加上身體原有痼疾惡化等諸多狀況，近半年無法工作，且積欠房東房租2個月，已僅靠飲用自來水果腹3天，生活困苦的情況下，又遺失了身分證，才到警局報案。警方知悉狀況後，立即向相關單位申請協助，希望能幫鄭婦度過難關。

台中鄭婦(70歲)12日向第一警分局報案，表示自己身分證掉了，不知道可以怎麼處理，希望警方可以協助，西區所警員廖苡任隨即上前了解；鄭婦向警方表示，自己最近生活陷入困境，少了身分證相當麻煩。

廖員聽到鄭婦生活有困難，便持續深入關心詢問狀況。鄭婦向她表示，自己丈夫因中風全身癱瘓併發多項惡疾，日前不幸往生，也不熟悉相關的社福補助，因此未申請到弱勢喪葬補助，用罄存款才勉強完成先生後事。

但世事難料，鄭婦之後竟因痼疾惡化，又加上嚴重失眠、精神恍惚，無力工作，近半年無薪資收入，已經積欠房東房租兩個月，處境每況愈下，至警局報案前，已經連續3天未進食，僅飲用自來水果腹；廖員得知情況後，轉介鄭婦至警備隊尋求協助。

警備隊警員林志營在知悉情況後，立即購買便當，先讓鄭婦果腹，並協助轉介西區區公所申請社區關懷，並向台中市神岡區通天宮許永欣主委、南清功德會、台中市觀音佛祖、友愛、善願、張榮發基金會等慈善團體申請補助，竭盡自己所能替鄭婦爭取資源，希望能助她度過此次難關。