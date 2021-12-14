影／人民保母超辛苦 翻山越嶺氣喘吁吁找到求援登山客

許姓嚮導偕杜姓、羅姓男子等人，12日進入台東轆轆溫泉，許、羅2男溯溪途中疑遭沖走失蹤，杜男昨天外出求救迷途，台東警方昨上午接獲報案，立即到登山口協尋、發現山友汽車，之後還背裝備進入山區，發現遇山友驚險脫困的杜男、協助送醫，另許及羅姓男子2人仍失聯，消防局持續搜救中。

台東縣關山分局霧鹿派出所所長胡松俊仁表示，昨天上午接獲警局通報，立即連絡支援，約中午駕車到達登山口，沿途山路難行連四輪傳動車輛都不好走，發現許男等3人所駕駛車輛停放在登山口，經討論後，約中午1時許備妥裝備進入，往轆轆溫泉出發。

胡松俊仁說，從登山口進入溫泉是非常陡的坡道，去程可能要耗費6個小時，荒山僻嶺中若無嚮導一定會迷路，他們邊攀爬行走在陡峭山徑中，遇到一登山隊及救援的杜男，杜已近2天沒有進食，身體多處擦傷，立即護送他下山，由消防局送醫治療。

據了解，杜男身體狀況大致良好，但表示兩名夥伴在涉溪時，被湍急水流沖走，他當時想要施救已來不及，之後他沿著溪流搜尋未果，隔天決定要向外求救，但因為不熟悉山路、一度迷途，幸好遇到一組登山客，才跟著下山。