報身分證號要問朋友？通緝犯騙警兩次 警用一招查明

台中市警局交通大隊第二中隊昨晚在北屯區取締機車交通違規時，發現李姓機車騎士轉彎未打方向燈，見警說話結巴、眼神閃爍，連報身分證字號都打電話向友人求助；警方發現李2次報的身分證字號的照片都與李不符，最後利用人臉辨識系統，查出李涉傷害已遭通緝，李才吐實，全案依法解送台中地檢署歸案。

台中市警局交大第二中隊小隊長謝自浩，昨晚7時許在北屯區松竹路一段取締交通違規，發現李姓男子（33歲）騎機車轉彎未打方向燈，警方前往攔查，盤查時李的眼神閃爍、說話斷斷續續又結巴慌張顯得可疑。

當警方詢問李身分證號碼時，李報兩次不一樣的身分證號碼，第二次還因過於緊張，竟然連身分證英文字碼都報不一樣，過程中還打電話給朋友問自己的身分證號碼，想隱匿身分逃避盤查，警方發覺有異，詳細盤問並使用警用電腦人臉辨識系統查證，李才自知難逃法網，承認報假身分證號，企圖規避盤查。

警方查出，李姓男子涉嫌傷害案，在去年11月已被台中地檢署發布通緝，李已藏匿一年多，不過昨晚是外出買東西時，就因交通違規露餡被抓。