6失聯移工自首「想下山打疫苗」 宜蘭專勤隊幫載送
國際疫情嚴峻，移民署推出「不通報、不査處、不收費、不管制」的四不原則，鼓勵失聯移工踴躍接種，以普及其疫苗施打率。台中梨山就有6名越南籍失聯移工，主動電話聯繫宜蘭縣專勤隊，自首說「我要下山打疫苗，幫幫我」，12月13日前往宜蘭羅東接種，今天再返回山區。
針對滯台失聯移工「安心接種疫苗專案」，宜蘭縣服務站、宜蘭縣專勤隊近期宣傳不遺餘力。據了解，此次自首的越南籍失聯移工共3男、3女，目前在台中梨山工作賺錢，得知其友人先前自行到案後，真的不會因此被抓，才決定出面打疫苗。
由於6人所在位置離宜蘭較近，宜蘭縣專勤隊接到電話後，13日待他們搭客運下山後，再接駁至羅東的診所施打疫苗。礙於移工們接種完畢的時間已晚，加上每日僅2班上山的客運班次駛離，宜蘭縣服務站趕緊聯繫新住民所經營的民宿，並安排過夜一晚，今天再返回梨山。其中一位移工上客運前，感動地謝謝台灣人的暖心，在疫情期間連失聯移工都照顧到。
宜蘭專勤隊表示，移民署「逾期停（居）留外來人口安心接種 COVID-19 公費疫苗專案」，自12月3日至明年1月31日，採取四不原則，不論失聯移工，或是逾期停居留外來人口，都可以免費接種疫苗。宜蘭縣失聯移工中，以越南籍出面打疫苗最為踴躍，比例占9成，目前仍有人在觀望。宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，12月17下午將在南方澳漁港設攤，安排漁工接種疫苗，以及辦理證件等相關事宜。
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