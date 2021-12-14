快訊

默克宣布在台投資170億台幣 預計增400個工作機會

獨自駕機環遊世界！比利時少女抵台 高舉珍奶熱情揮手

彰化推CPR鄉鎮化 彰基急救訓練超過47萬人次

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰基醫學中心35年前成立「CPR訓練中心」至今發展為「緊急醫療救護訓練中心」，長年深耕CPR+AED急救教學，目前教育訓練人次超過47萬人次，其中各級學校學生及教職員工約30萬人次、社區及機關團體約17萬人次、緊急醫療救護技術員超過6千人次。

彰基配合125周年院慶，舉辦首次CPR急救訓練中心35周年紀念學術成果發表會，內容包括講廳演講、海報展、文物展、相片牆，以及急救體驗包括CPR操作、插管操作。

消防署副署長李永福致詞表示，彰化縣是全國第一個推動CPR鄉鎮化、有氧鄉村化的健康有氧城市，也是全國所創，彰基奉獻非常大。

去年年全台救護出勤次數達112萬多件，送醫人數達89萬人，平均每天超過3千件救護案件。目前彰化縣消防局救護車全面配置12導程心電圖機共計42台，3年來成功搶救 136例；去年救護案件中傷病患無生命徵象急救成功率達 21.43%，這些都是院前消防端和院後醫院端共同守護民眾生命的努力成果。

彰基副院長周志中醫師自美國訓練急診醫學返國後，有感於國外系統性推廣CPR訓練，於1986年12月急診創立「CPR訓練中心」，為中部急救教育訓練的先鋒。

周志中表示，「CPR訓練中心」雖然成為民眾推廣急救教育的窗口，當時他擔任彰基急診部部長，有感於如此做法過於被動，必須踏出醫院大門，主動深入各級民眾推廣急救訓練，才能看出成效，因此深入社區、各級學校、機關團體急救教育教學，提供民眾急救知識及技能學習。

彰基舉辦CPR急救訓練中心35週年紀念學術成果發表會，現場急救體驗，醫師講解插管操作。記者林敬家／攝影
彰基舉辦CPR急救訓練中心35週年紀念學術成果發表會，現場急救體驗，醫師講解插管操作。記者林敬家／攝影
消防署副署長李永福（右）今參與CPR急救訓練中心35週年紀念學術成果發表會。記者林敬家／攝影
消防署副署長李永福（右）今參與CPR急救訓練中心35週年紀念學術成果發表會。記者林敬家／攝影
彰基副院長周志中（後排左五）長期致力於CPR推廣。記者林敬家／攝影
彰基副院長周志中（後排左五）長期致力於CPR推廣。記者林敬家／攝影

CPR

延伸閱讀

彰化不動產公會捐水箱車給消防局 8年來捐第3輛車

桃園男開車撞死人 家屬怒揪衣領掉出咖啡包才知是毒駕

彰基院長被控霸凌及性騷擾 衛生局：會逐一調查

神救援！台南市半個月內接連成功救回2瀕死者

相關新聞

桃園男開車撞死人 家屬怒揪衣領掉出咖啡包才知是毒駕

桃園市一名男子日前疑似吸毒後開車，橫越車道撞死對向騎機車的57歲婦人，犯後更未下車查看，讓家屬氣炸，驗屍時死者丈夫一氣之...

感念30年前獲救… 老農省吃儉用20年 今慨捐356萬救護車

台東縣農民李清亮30年前在鹿野山區工作，因身體不適叫救護車幫忙，救護人員開1輛老舊廂型車載他到花蓮慈濟就醫，他感念台東救...

捕蚊燈短路民宅半夜冒火 阿嬤衝下樓求援救回命危八旬翁

基隆市劉銘傳路一棟2樓公寓今天凌晨發生火警，一名八旬老翁被嗆昏倒臥床上，阿嬤被大響的住警器驚醒後，發現老翁不醒人事，焦急...

女大生殺父動機？從這部片反思兒童性剝削與社會案件

《沒說出口的殺人告白》可以說是一個比悲傷還悲傷的故事，但卻用了不同的角度去顛覆了諸多原本理所當然的視角，如同剝洋蔥般的一層一層剝開，剖析主角殺害爸爸的原因，我們期望的是，除了鼓吹減少性剝削事件及應剖析每個殺人背後的原因之外，更重要的是，別再以自我中心出發的評論，疏忽了每個人人格特質的差異。

影／人民保母超辛苦 翻山越嶺氣喘吁吁找到求援登山客

許姓嚮導偕杜姓、羅姓男子等人，12日進入台東轆轆溫泉，許、羅2男溯溪途中疑遭沖走失蹤，杜男昨天外出求救迷途，台東警方昨上...

金門警方公布易肇事交通路段 幾乎全集中在金城市區

金門最易肇事的交通路段在哪裡？金門縣警局表示，今年1至11月份金門共發生了1062件交通事故，其中民生路近東門圓環路段共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。