彰化推CPR鄉鎮化 彰基急救訓練超過47萬人次

彰基醫學中心35年前成立「CPR訓練中心」至今發展為「緊急醫療救護訓練中心」，長年深耕CPR+AED急救教學，目前教育訓練人次超過47萬人次，其中各級學校學生及教職員工約30萬人次、社區及機關團體約17萬人次、緊急醫療救護技術員超過6千人次。

彰基配合125周年院慶，舉辦首次CPR急救訓練中心35周年紀念學術成果發表會，內容包括講廳演講、海報展、文物展、相片牆，以及急救體驗包括CPR操作、插管操作。

消防署副署長李永福致詞表示，彰化縣是全國第一個推動CPR鄉鎮化、有氧鄉村化的健康有氧城市，也是全國所創，彰基奉獻非常大。

去年年全台救護出勤次數達112萬多件，送醫人數達89萬人，平均每天超過3千件救護案件。目前彰化縣消防局救護車全面配置12導程心電圖機共計42台，3年來成功搶救 136例；去年救護案件中傷病患無生命徵象急救成功率達 21.43%，這些都是院前消防端和院後醫院端共同守護民眾生命的努力成果。

彰基副院長周志中醫師自美國訓練急診醫學返國後，有感於國外系統性推廣CPR訓練，於1986年12月急診創立「CPR訓練中心」，為中部急救教育訓練的先鋒。