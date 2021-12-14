彰化推CPR鄉鎮化 彰基急救訓練超過47萬人次
彰基醫學中心35年前成立「CPR訓練中心」至今發展為「緊急醫療救護訓練中心」，長年深耕CPR+AED急救教學，目前教育訓練人次超過47萬人次，其中各級學校學生及教職員工約30萬人次、社區及機關團體約17萬人次、緊急醫療救護技術員超過6千人次。
彰基配合125周年院慶，舉辦首次CPR急救訓練中心35周年紀念學術成果發表會，內容包括講廳演講、海報展、文物展、相片牆，以及急救體驗包括CPR操作、插管操作。
消防署副署長李永福致詞表示，彰化縣是全國第一個推動CPR鄉鎮化、有氧鄉村化的健康有氧城市，也是全國所創，彰基奉獻非常大。
去年年全台救護出勤次數達112萬多件，送醫人數達89萬人，平均每天超過3千件救護案件。目前彰化縣消防局救護車全面配置12導程心電圖機共計42台，3年來成功搶救 136例；去年救護案件中傷病患無生命徵象急救成功率達 21.43%，這些都是院前消防端和院後醫院端共同守護民眾生命的努力成果。
彰基副院長周志中醫師自美國訓練急診醫學返國後，有感於國外系統性推廣CPR訓練，於1986年12月急診創立「CPR訓練中心」，為中部急救教育訓練的先鋒。
周志中表示，「CPR訓練中心」雖然成為民眾推廣急救教育的窗口，當時他擔任彰基急診部部長，有感於如此做法過於被動，必須踏出醫院大門，主動深入各級民眾推廣急救訓練，才能看出成效，因此深入社區、各級學校、機關團體急救教育教學，提供民眾急救知識及技能學習。
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