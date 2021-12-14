彰化不動產公會捐水箱車給消防局 8年來捐第3輛車
彰化縣不動產開發商業同業公會今天捐贈彰化鄉防局一輛價值約420萬元小型水箱車，這已是8年來公會捐出的第三輛車給消防局，彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富表示，彰化縣非六都，經費資源上較不足，需要民間出錢出力，以實際行動造福縣民。
彰化縣長王惠美今天出席捐贈典禮，回贈感謝狀合影留念，場面溫馨隆重。王惠美表示，彰化縣不動產開發商業同業公會從創會以來對於消防安全議題非常用心，分別在2013、2016年捐贈1輛救護車，這次捐贈的小型水箱車將提供第一大隊和美分隊使用，增加和美地區消防戰力，保護民眾生命財產安全。
吳水富表示，秉持取之於社會，用之於社會，在前任理事長兩任期間捐贈彰化縣2輛救護車，公會了解火災的預防勝於治療，上任後也分別在2017到2019年捐贈消防局住宅用火災警報器6200個，保護民眾生命財產安全，未來不動產公會會持續秉持公益的精神，提供更多資源予回饋社會。
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