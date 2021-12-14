油鍋起火免驚！台南消防員教你鍋蓋一招搞定
煮食不慎常是引發住宅火災，而油鍋起火也是每個家庭都有可能會發生的事，「那遇到時要怎麼處理呢？」台南市和緯消防分隊今天在門口搬出假人， 消防員張家傑提醒民眾正確的滅火方式是先蓋上鍋蓋、再關爐火，蓋上鍋蓋能夠有效隔絕空氣、阻斷助燃物。
「油鍋起火莫驚慌，鍋蓋闔上保命長。」和緯消防分隊在分隊門口前，設立一個消防常識介紹園地，今天以看板和假人示範在廚房遇到油鍋起火時，以蓋上鍋蓋滅火。由於和緯消防分隊鄰近好事多大賣場，吸引往來不少民眾駐足觀看。
張家傑說，一般人第一時間所想到的都是「用水滅火」，但其實用水滅火反而會讓火燒得更旺，因為油的密度比水小，由會浮在水上，而水化成水蒸氣時，會讓火勢跟著水蒸氣四散，讓火勢增強。
張家傑表示，正確的滅火方式是先蓋上鍋蓋、在關爐火、靜置2分鐘以上、冷卻後再開鍋蓋，蓋上鍋蓋能夠有效隔絕空氣、阻斷助燃物。
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