快訊

毒物室驗毒出包？ 高醫聲明未誤判：新興毒品需標準品

兩劑AZ對Omicron保護力等於零？ 陳時中：勿過度解讀

油鍋起火免驚！台南消防員教你鍋蓋一招搞定

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市和緯消防分隊 消防員張家傑，提醒民眾正確的滅火方式是先蓋上鍋蓋、再關爐火，蓋上鍋蓋能夠有效隔絕空氣、阻斷助燃物。記者黃宣翰／攝影
台南市和緯消防分隊 消防員張家傑，提醒民眾正確的滅火方式是先蓋上鍋蓋、再關爐火，蓋上鍋蓋能夠有效隔絕空氣、阻斷助燃物。記者黃宣翰／攝影

煮食不慎常是引發住宅火災，而油鍋起火也是每個家庭都有可能會發生的事，「那遇到時要怎麼處理呢？」台南市和緯消防分隊今天在門口搬出假人， 消防員張家傑提醒民眾正確的滅火方式是先蓋上鍋蓋、再關爐火，蓋上鍋蓋能夠有效隔絕空氣、阻斷助燃物。

「油鍋起火莫驚慌，鍋蓋闔上保命長。」和緯消防分隊在分隊門口前，設立一個消防常識介紹園地，今天以看板和假人示範在廚房遇到油鍋起火時，以蓋上鍋蓋滅火。由於和緯消防分隊鄰近好事多大賣場，吸引往來不少民眾駐足觀看。

張家傑說，一般人第一時間所想到的都是「用水滅火」，但其實用水滅火反而會讓火燒得更旺，因為油的密度比水小，由會浮在水上，而水化成水蒸氣時，會讓火勢跟著水蒸氣四散，讓火勢增強。

張家傑表示，正確的滅火方式是先蓋上鍋蓋、在關爐火、靜置2分鐘以上、冷卻後再開鍋蓋，蓋上鍋蓋能夠有效隔絕空氣、阻斷助燃物。

「遇到油鍋起火要怎麼處理呢？」台南市和緯消防分隊今天在門口搬出假人， 消防員張家傑提醒民眾正確的滅火方式是先蓋上鍋蓋、再關爐火，蓋上鍋蓋能夠有效隔絕空氣、阻斷助燃物。 記者黃宣翰／攝影
「遇到油鍋起火要怎麼處理呢？」台南市和緯消防分隊今天在門口搬出假人， 消防員張家傑提醒民眾正確的滅火方式是先蓋上鍋蓋、再關爐火，蓋上鍋蓋能夠有效隔絕空氣、阻斷助燃物。 記者黃宣翰／攝影

消防員 火災

延伸閱讀

複合大樓缺橫向聯繫 桃園消防用煙霧模擬模型一看就懂

影／52歲女獨攀白毛山摔得頭破血流 消防員背她下山

時代力量爆新竹消防員被派掃馬路積砂 林智堅挨轟錯誤治理

小吃攤油鍋冒火...老闆徒手抱「火鍋」網笑：練鐵砂掌

相關新聞

影／台糖善化糖廠開工 推出「唯一產銷履歷本土蔗糖」

台糖善化糖場今天開工製糖，預計這一季採收近23萬公噸甘蔗，並推出「產銷履歷本土蔗糖」，在台糖網站與蜜鄰、全聯、家樂福等通...

海洋汙染警鐘 黃淑貞用回收毛線編織珊瑚礁岩生態

台南社區大學「幻想，我的海洋：造礁計畫」將回收的毛線編織成海洋珊瑚世界，今起在大成國中校區展出，編織創作人黃淑真表示，共...

油鍋起火免驚！台南消防員教你鍋蓋一招搞定

煮食不慎常是引發住宅火災，而油鍋起火也是每個家庭都有可能會發生的事，「那遇到時要怎麼處理呢？」台南市和緯消防分隊今天在門...

清朝台南陳世興宅完成修復 過程中發現許多驚喜

經過兩年多的工程，台南市中西區赤崁樓附近、創建於清乾隆年間的「陳世興宅」，最近終於整修完成，台南市文化資產管理處指出，過...

黃偉哲連年到立法院行銷台南胡麻 期待成傳統

台南市長黃偉哲今天與民進黨立委莊瑞雄等人在立法院推廣、行銷台南優質胡麻，黃偉哲指出，感謝農糧署連續3年大力支持推廣行銷台...

選購要快！柳營農會「旭日橙」今年減產3成 月底完售

台南柳營農會推廣的無毒「旭日橙」上市，農會指出，今年因日前旱象，產量少約3成，原預定收成至下月中旬，可能本月底前就售罄，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。