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影／婦遭詐領98萬稱「裝修費」 中警苦勸終阻詐成功

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中陳姓婦人日前接到「假檢警」的詐騙電話，表示她涉及刑案，必須領出銀行內的98萬，才能免於牢獄之災，陳婦信以為真，急忙到銀行臨櫃領款，行員察覺有異，立即通報警方，陳還表示這是「裝修費」，在警員細問下，確認是詐騙，最終向陳極力苦勸之下，阻詐成功。

住在台中南區的陳姓婦人(66歲)8日上午11時許，接到一通自稱是「檢察官」打來的詐騙電話，他表示陳婦涉及一起刑案，必須到銀行提領新台幣98萬元，交至「檢方」保管，才能免除牢獄之災，在經過詐騙集團4個小時的周旋狀況下，陳婦信以為真，下午14時許便急忙趕到復興路上的合作金庫銀行，準備臨櫃領錢。

合庫行員見陳婦要提領如此大量存款，便向她詢問領款用途，陳婦僅簡單表示要用來裝修住家，但行員見她神情焦躁，且一直與人保持通話，念念有詞，感覺有異，便向台中市第三警分局通報，表示民眾疑似遭到詐騙要領款，正義所警員陳智源獲報後立即前往了解。

警員向陳婦詢問接到了甚麼電話，她面有難色的回答：「他叫我不能講欸！」面對警方追問，她才將電話內容及過程據實說出。

警方了解後，立即斷定這是場「假檢警」詐騙，千萬不能領款給他們，但陳婦仍對詐騙集團深信不疑，陳員問她：「98萬你要賺多久？」並提到自己從警10多年，看好多長輩因誤信詐騙集團，一輩子心血又在一通電話後歸零，見長輩們傷心自責，真的很難過又不捨，勸告陳婦絕不要重蹈覆轍。最終陳婦才從謊言中清醒，相信警方勸告，也感謝警方與行員的機警，替她守住了這筆辛苦錢。

台中第三警分局呼籲，警察或司法機關偵辦案件，會以正式書面通知當事人至公務機關說明，不會以任何名義要求提（匯）款或交付存摺、提款卡。若民眾接到類似電話，可直接撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，讓警方為您的財產安全把關。

台中陳婦到銀行臨櫃領出98萬，行員察覺有異，立即通報警方，陳還表示這是「裝修費」，在警員細問下，確認是詐騙，最終向陳極力苦勸之下，才成功阻詐。記者劉柏均／翻攝
台中陳婦到銀行臨櫃領出98萬，行員察覺有異，立即通報警方，陳還表示這是「裝修費」，在警員細問下，確認是詐騙，最終向陳極力苦勸之下，才成功阻詐。記者劉柏均／翻攝

詐騙集團 警察

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