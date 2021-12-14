影／轉彎車未讓直行車 雲林機車男騎士摔飛撞電桿不治

雲林縣虎尾鎮發生一起死亡車禍，文科路昨天上午7點半左右，一名陳姓女子駕駛自小客車載小孩到附近學校上學，不料在學校附近路口撞上一名對向直行機車，造成另一名許姓男騎士撞上路旁電線桿倒地，送醫搶救不治，警方今持續調閱路口監視器釐清肇事原因。

警方指出，35歲陳姓女駕駛，昨天早上駕駛自小客車，從雲158縣道東往西直行，到達虎尾拯民國小附近路口左轉，疑未注意路況，撞上對向一名直行的機車，25歲許姓男騎士當場倒地不起。

據了解，許男當時準備要去上班，當下見到白車從側邊駛來，疑下意識為了閃避而致機車打滑，人當場摔飛，造成頭部撞擊到路旁電線桿，隨即失去意識，送醫急救後仍宣告不治。

據悉，事發當時是由陳姓駕駛打電話報警，不過根據目擊者提供的行車記錄器畫面顯示，陳女先將車輛駛離事故現場，送小孩上學後才又回到現場，是否涉及肇事逃逸，警方表示仍有待調閱路口監視器釐清並認定肇責。

虎尾警分局五組組長黃春榮提醒，汽、機車駕駛都要具備「防禦駕駛」觀念，行經路口時，無論路權如何，請務必注意路況並減速慢行，也需遵守「轉彎車禮讓直行車先行」的原則，以策安全。