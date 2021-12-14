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影／轉彎車未讓直行車 雲林機車男騎士摔飛撞電桿不治

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮發生一起死亡車禍，文科路昨天上午7點半左右，一名陳姓女子駕駛自小客車載小孩到附近學校上學，不料在學校附近路口撞上一名對向直行機車，造成另一名許姓男騎士撞上路旁電線桿倒地，送醫搶救不治，警方今持續調閱路口監視器釐清肇事原因。

警方指出，35歲陳姓女駕駛，昨天早上駕駛自小客車，從雲158縣道東往西直行，到達虎尾拯民國小附近路口左轉，疑未注意路況，撞上對向一名直行的機車，25歲許姓男騎士當場倒地不起。

據了解，許男當時準備要去上班，當下見到白車從側邊駛來，疑下意識為了閃避而致機車打滑，人當場摔飛，造成頭部撞擊到路旁電線桿，隨即失去意識，送醫急救後仍宣告不治。

據悉，事發當時是由陳姓駕駛打電話報警，不過根據目擊者提供的行車記錄器畫面顯示，陳女先將車輛駛離事故現場，送小孩上學後才又回到現場，是否涉及肇事逃逸，警方表示仍有待調閱路口監視器釐清並認定肇責。

虎尾警分局五組組長黃春榮提醒，汽、機車駕駛都要具備「防禦駕駛」觀念，行經路口時，無論路權如何，請務必注意路況並減速慢行，也需遵守「轉彎車禮讓直行車先行」的原則，以策安全。

附近民眾表示，雲158縣道車流量大，建議相關單位應在左轉道設立左轉燈，分流雙邊的轉彎車及直行車，避免再發生類似情形。

雲林縣虎尾鎮文科路上昨天發生一起轉彎車未禮讓直行車的死亡車禍。圖／翻攝自爆料公社二社
雲林縣虎尾鎮文科路上昨天發生一起轉彎車未禮讓直行車的死亡車禍。圖／翻攝自爆料公社二社

行車記錄器 車禍

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