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影／闖紅燈撞倒人、騎士犁田後爬起 網轟：真是不公平

聯合報 / 記者陳筠青／即時報導

開車、騎車闖紅燈肇事，真的是要不得的危險駕駛行為！高雄市鳳山區鳳松路、建國路口，昨天(13日)發生一起交通事故，有民眾將影片PO上臉書社團。影片中可見，鳳松路上的號誌燈已轉為綠燈，車輛也開始行進，不料建國路上有一輛機車卻闖紅燈直直衝，結果狠狠撞上鳳松路上的另一輛行進機車，強大的撞擊聲響驚人！被撞的紅衣騎士當場摔車、倒地不起，闖紅燈的機車犁田、噴飛滑行好遠，而肇事的機車騎士，竟然還能起身行走！

網友看完影片後，紛紛留言砲轟闖紅燈的行為：「迅雷不及掩耳，飛彈？？」、「這撞擊力......」、「大路口真敢衝！紅燈了還衝過去」、「被闖紅燈擊落」、「闖紅燈是自殺、也是謀殺」、「還能爬起來，真是不公平」！

高雄市鳳山區鳳松路、建國路口，發生一起交通事故，建國路上有一輛機車闖紅燈直衝，結果 撞上鳳松路上的另一輛行進機車，被撞的紅衣騎士當場摔車、倒地不起，闖紅燈的機車犁田、噴飛滑行好遠，而肇事的機車騎士，竟然還能起身行走！圖／翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」
高雄市鳳山區鳳松路、建國路口，發生一起交通事故，建國路上有一輛機車闖紅燈直衝，結果 撞上鳳松路上的另一輛行進機車，被撞的紅衣騎士當場摔車、倒地不起，闖紅燈的機車犁田、噴飛滑行好遠，而肇事的機車騎士，竟然還能起身行走！圖／翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」
高雄市鳳山區鳳松路、建國路口，發生一起交通事故，建國路上有一輛機車闖紅燈直衝，結果 撞上鳳松路上的另一輛行進機車，被撞的紅衣騎士當場摔車、倒地不起，闖紅燈的機車犁田、噴飛滑行好遠，而肇事的機車騎士，竟然還能起身行走！圖／翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」
高雄市鳳山區鳳松路、建國路口，發生一起交通事故，建國路上有一輛機車闖紅燈直衝，結果 撞上鳳松路上的另一輛行進機車，被撞的紅衣騎士當場摔車、倒地不起，闖紅燈的機車犁田、噴飛滑行好遠，而肇事的機車騎士，竟然還能起身行走！圖／翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」
高雄市鳳山區鳳松路、建國路口，發生一起交通事故，建國路上有一輛機車闖紅燈直衝，結果 撞上鳳松路上的另一輛行進機車，被撞的紅衣騎士當場摔車、倒地不起，闖紅燈的機車犁田、噴飛滑行好遠，而肇事的機車騎士，竟然還能起身行走！圖／翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」
高雄市鳳山區鳳松路、建國路口，發生一起交通事故，建國路上有一輛機車闖紅燈直衝，結果 撞上鳳松路上的另一輛行進機車，被撞的紅衣騎士當場摔車、倒地不起，闖紅燈的機車犁田、噴飛滑行好遠，而肇事的機車騎士，竟然還能起身行走！圖／翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」

機車騎士 車禍

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