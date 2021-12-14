影／婦被誆兒販毒急匯180萬 侯友宜謝超商銀行阻詐有功人員

新北市市長侯友宜今天上午出席新北市警局治安會報，他指出，新北市今年1至11月透過轄區警方、金融機構行員及超商店員合作默契，機警覺察，主動關懷提問被害人並即時通報警察到場，才能順利攔阻詐騙共494件，攔阻詐騙金額達1億9000多萬元，會前針對成功攔阻民眾遭詐款項、協助破案有功的金融機構行員、超商店員等100人，逐一親自頒發獎牌、禮券與感謝信，感謝共同守護民眾的荷包，並促進「警銀」、「警超」合作，共同推動阻詐工作。

「你兒子販毒在我們手上！要救人趕快匯180萬來。」新北市新店區孫姓婦人日前在家接到詐騙集團電話，誆稱念大學的兒子販毒被挾持，要救人必須到銀行電匯180萬元，孫母急得像熱鍋上螞蟻，直奔銀行匯款，幸好中國信託銀行寶強分行經理黃盈甄察覺有異，通報新店警方到場，順利攔阻這筆180萬元的巨款。

板橋楊姓婦人日前在家中接到詐騙電話，電話一端是女兒淒厲的哭喊聲，「媽媽救我!我被打得好慘。」緊接著一名男子拿過手機向楊婦誆稱，其女兒因為幫人作保150萬元，但債務人跑了，因此要楊婦拿出150萬元還款，楊婦二話不說直奔板橋農會溪崑辦事處，幸好職員楊永鴻驚覺異常，關懷提問後通報警方，攔阻新台幣150萬元。

超商店員也頻頻建功，家住新莊的曹姓民眾，因為網路援交遭誘騙前往全家超商購買5000元點數，幸好富安店店員楊登吉察覺有異，通報新莊分局員警到場，才成功攔下這筆詐騙款項。