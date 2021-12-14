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影／婦被誆兒販毒急匯180萬 侯友宜謝超商銀行阻詐有功人員

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市市長侯友宜今天上午出席新北市警局治安會報，他指出，新北市今年1至11月透過轄區警方、金融機構行員及超商店員合作默契，機警覺察，主動關懷提問被害人並即時通報警察到場，才能順利攔阻詐騙共494件，攔阻詐騙金額達1億9000多萬元，會前針對成功攔阻民眾遭詐款項、協助破案有功的金融機構行員、超商店員等100人，逐一親自頒發獎牌、禮券與感謝信，感謝共同守護民眾的荷包，並促進「警銀」、「警超」合作，共同推動阻詐工作。

「你兒子販毒在我們手上！要救人趕快匯180萬來。」新北市新店區孫姓婦人日前在家接到詐騙集團電話，誆稱念大學的兒子販毒被挾持，要救人必須到銀行電匯180萬元，孫母急得像熱鍋上螞蟻，直奔銀行匯款，幸好中國信託銀行寶強分行經理黃盈甄察覺有異，通報新店警方到場，順利攔阻這筆180萬元的巨款。

板橋楊姓婦人日前在家中接到詐騙電話，電話一端是女兒淒厲的哭喊聲，「媽媽救我!我被打得好慘。」緊接著一名男子拿過手機向楊婦誆稱，其女兒因為幫人作保150萬元，但債務人跑了，因此要楊婦拿出150萬元還款，楊婦二話不說直奔板橋農會溪崑辦事處，幸好職員楊永鴻驚覺異常，關懷提問後通報警方，攔阻新台幣150萬元。

超商店員也頻頻建功，家住新莊的曹姓民眾，因為網路援交遭誘騙前往全家超商購買5000元點數，幸好富安店店員楊登吉察覺有異，通報新莊分局員警到場，才成功攔下這筆詐騙款項。

新北市警局長黃宗仁說，從近期攔阻的詐騙類型來看，投資型詐騙有增加趨勢，誆騙民眾投資外幣、虛擬貨幣，讓想要一夕致富的民眾上當，他呼籲，詐欺集團多數透過通訊軟體LINE、臉書及IG等社交網路平台，甚至是交友軟體，用亂槍打鳥方式與不知情民眾「搏感情」，建立親和力及信任感後，再以「保證獲利無風險」、「投資理財」等理由要求被害人匯款，另外也會夾雜傳統「假綁票」、「假檢警」、「分期付款」等詐騙手法，民眾只要提高警覺，遇有可疑立刻撥打165或110查證，就能避免受騙上當。

新北市長侯友宜今天出席新北市警局治安會報並頒獎表揚攔阻詐騙有功的中國信託寶強分行經理黃盈甄。圖／警方提供
新北市長侯友宜今天出席新北市警局治安會報並頒獎表揚攔阻詐騙有功的中國信託寶強分行經理黃盈甄。圖／警方提供
新北市長侯友宜今天出席新北市警局治安會報並頒獎表揚攔阻詐騙有功的超商店員楊登吉。圖／警方提供
新北市長侯友宜今天出席新北市警局治安會報並頒獎表揚攔阻詐騙有功的超商店員楊登吉。圖／警方提供
新北市長侯友宜今天出席新北市警局治安會報並頒獎表揚攔阻詐騙有功的銀行、超商職員和公安聯合稽查有功人員。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市警局治安會報並頒獎表揚攔阻詐騙有功的銀行、超商職員和公安聯合稽查有功人員。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市警局治安會報並頒獎表揚攔阻詐騙有功的板橋農會溪崑辦事處職員楊永鴻。圖／警方提供
新北市長侯友宜今天出席新北市警局治安會報並頒獎表揚攔阻詐騙有功的板橋農會溪崑辦事處職員楊永鴻。圖／警方提供

詐騙集團 侯友宜

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