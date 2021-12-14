感念30年前獲救… 老農省吃儉用20年 今慨捐356萬救護車

李清亮表示，老舊廂型車很好開不需要換，買救護車可以幫助更多人。記者卜敏正／攝影 台東縣農民李清亮30年前在鹿野山區工作，因身體不適叫救護車幫忙，救護人員開1輛老舊廂型車載他到花蓮慈濟就醫，他感念台東救護車不足，省吃儉用存錢，自己不捨得換車，買了1輛價值356萬元高頂救護車捐給台東縣消防局，未來將配撥關山分隊，期許幫助更多的人。

李清亮今天上午穿著一身樸素，駕駛自己的老舊得利卡，載著家人到台東縣消防局前，參加救護車捐贈儀式，縣長饒慶鈴、消防局長管建興等人，到場頒發感謝狀感謝李清亮善舉，看到他還駕駛這麼老舊的車子，直言「李的大愛非常讓人感動！」

72歲的李清亮說，長期務農、從事有機農作物栽培，約30年前在鹿野山區工作時，感覺到身體極度不舒服，聯絡地方消防隊，救護員就開了一輛老舊廂型車上山，他當時認為自己可以到山下搭車就醫，但沒有班次，救護人員當機立斷，直接開車載他到花蓮慈濟就醫。

他說，那段路程遙遠，他就醫後住院1個多月才出院，也因為即時就醫，讓他相當感念消防隊救護車的重要性，當時心裡就許願，只要有能力，一定要捐輛救護車給消防隊。