快訊

四公投周六登場 過關門檻出爐！

南韓「K計畫」關鍵角色 金奇南掌三星帥旗推動半導體十年大計

聽新聞
test
0:00 / 0:00

感念30年前獲救… 老農省吃儉用20年 今慨捐356萬救護車

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

李清亮表示，老舊廂型車很好開不需要換，買救護車可以幫助更多人。記者卜敏正／攝影
李清亮表示，老舊廂型車很好開不需要換，買救護車可以幫助更多人。記者卜敏正／攝影
台東縣農民李清亮30年前在鹿野山區工作，因身體不適叫救護車幫忙，救護人員開1輛老舊廂型車載他到花蓮慈濟就醫，他感念台東救護車不足，省吃儉用存錢，自己不捨得換車，買了1輛價值356萬元高頂救護車捐給台東縣消防局，未來將配撥關山分隊，期許幫助更多的人。

李清亮今天上午穿著一身樸素，駕駛自己的老舊得利卡，載著家人到台東縣消防局前，參加救護車捐贈儀式，縣長饒慶鈴、消防局長管建興等人，到場頒發感謝狀感謝李清亮善舉，看到他還駕駛這麼老舊的車子，直言「李的大愛非常讓人感動！」

72歲的李清亮說，長期務農、從事有機農作物栽培，約30年前在鹿野山區工作時，感覺到身體極度不舒服，聯絡地方消防隊，救護員就開了一輛老舊廂型車上山，他當時認為自己可以到山下搭車就醫，但沒有班次，救護人員當機立斷，直接開車載他到花蓮慈濟就醫。

他說，那段路程遙遠，他就醫後住院1個多月才出院，也因為即時就醫，讓他相當感念消防隊救護車的重要性，當時心裡就許願，只要有能力，一定要捐輛救護車給消防隊。

李清亮說，務農省吃儉用存了20多年，終於有足夠的錢可以買救護車，當時要捐救護車還沒有門路，之後他到關山警分局當顧問，透過分局長引介，得知關山消防分隊今年需要新救護車，立即承諾捐款購買，不僅完成他捐救護車心願，也期許這輛救護車能幫助更多的人。

李清亮今天駕駛老舊廂型車， 到消防局捐贈價值356萬元高頂救護車。記者卜敏正／攝影
李清亮今天駕駛老舊廂型車， 到消防局捐贈價值356萬元高頂救護車。記者卜敏正／攝影
李清亮捐贈價值356萬元高頂救護車，讓救護人員工作更方便。記者卜敏正／攝影
李清亮捐贈價值356萬元高頂救護車，讓救護人員工作更方便。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（左二）頒發感謝狀感謝李清亮善舉，看到他還駕駛這麼老舊車輛，直言「李的大愛讓人感動！」。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（左二）頒發感謝狀感謝李清亮善舉，看到他還駕駛這麼老舊車輛，直言「李的大愛讓人感動！」。記者卜敏正／攝影

救護車 台東

延伸閱讀

苗栗的稅金就應回饋！東奧高球銅牌潘政琮捐百萬給消防

投桃報李！慈濟幫苗栗 徐耀昌自掏腰包捐百萬給慈濟

相關新聞

桃園男開車撞死人 家屬怒揪衣領掉出咖啡包才知是毒駕

桃園市一名男子日前疑似吸毒後開車，橫越車道撞死對向騎機車的57歲婦人，犯後更未下車查看，讓家屬氣炸，驗屍時死者丈夫一氣之...

感念30年前獲救… 老農省吃儉用20年 今慨捐356萬救護車

台東縣農民李清亮30年前在鹿野山區工作，因身體不適叫救護車幫忙，救護人員開1輛老舊廂型車載他到花蓮慈濟就醫，他感念台東救...

捕蚊燈短路民宅半夜冒火 阿嬤衝下樓求援救回命危八旬翁

基隆市劉銘傳路一棟2樓公寓今天凌晨發生火警，一名八旬老翁被嗆昏倒臥床上，阿嬤被大響的住警器驚醒後，發現老翁不醒人事，焦急...

影／轉彎車未讓直行車 雲林機車男騎士摔飛撞電桿不治

雲林縣虎尾鎮發生一起死亡車禍，文科路昨天上午7點半左右，一名陳姓女子駕駛自小客車載小孩到附近學校上學，不料在學校附近路口...

影／闖紅燈撞倒人、騎士犁田後爬起 網轟：真是不公平

開車、騎車闖紅燈肇事，真的是要不得的危險駕駛行為！高雄市鳳山區鳳松路、建國路口，昨天(13日)發生一起交通事故，有民眾將...

影／婦被誆兒販毒急匯180萬 侯友宜謝超商銀行阻詐有功人員

新北市市長侯友宜今天上午出席新北市警局治安會報，他指出，新北市今年1至11月透過轄區警方、金融機構行員及超商店員合作默契...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。