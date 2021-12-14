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情侶平安夜喝爛醉大吵 他目睹女友5樓摔死挨告殺人

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子前年平安夜和蔡姓女友喝紅酒起口角，蔡2度爬陽台摔落5樓慘死，蔡的父親控訴林不作為殺人，林喊冤有拉她回來、撐不住才掉下去；檢方查，蔡女體內酒精達泥醉程度，林錄影畫面確實也有攔阻她靠近陽台，事發前後打了5通119，難認林有殺人犯意，偵結不起訴。

蔡父控訴，林男（39歲）2019年12月24日晚上到女兒住處喝酒，隔日凌晨2人起口角大吵，蔡一度走向陽台被林拉回床上，但蔡又起身還攀爬、跨越護欄，林跟在後面卻任由她掉落，導致蔡從5樓摔下慘死，認為林基於不作為有殺人犯意，對他提告殺人罪嫌。

檢方訊時，林辯稱當晚買了麻油腰子去找蔡，還叫了6支紅酒，後來蔡講到工作不順就很激動，情緒起伏一陣一陣的，第一次將蔡拉回後被她推倒，然後蔡又衝向陽台跨越護欄，自己抓住蔡雙手約30秒試圖拉上來，最後撐不住才掉下去，案發也馬上報案、聯絡蔡的家人。

附近居民證稱，凌晨聽見一陣尖叫隨後伴隨落地聲，過5分鐘後聽見有人講話發現有人躺在地上，自己下樓協助救護時，發現蔡女呈現平躺、瞳孔放大也沒有呼吸心跳。

法醫解剖鑑定發現，蔡血液酒精達441mg／dL，對一般人已經是泥醉、昏迷甚至死亡程度，另外林、蔡當時口角過程，林有拿手機錄影拍下彼此喝醉、爭吵部分過程。

檢方認為，若林有不作為致死故意，應不會在蔡第一次爬陽台時將她拉回，且蔡第二次起身時，林就放下錄影並以肢體阻擋她前往陽台，此應可評價為真摯的阻止行為，難認有殺人故意。且林案發前、後也各打119電話3次、2次，一出電梯就飛奔出去。

檢方並委請調查局就林男所稱，試圖拉著蔡女雙手避免掉落部分測謊，但因未獲明確生理反應無法研判有無說謊。

檢方認定，林兩次阻此蔡跨越陽台，已有為真摯阻止行為，難僅憑林是現場唯一人、未有效避免蔡墜落，就斷定他有不作為殺人犯意，偵結予以林不起訴。

檢方認為林男無殺人故意，偵結不起訴。記者曾健祐／攝影
檢方認為林男無殺人故意，偵結不起訴。記者曾健祐／攝影

殺人 紅酒 向陽

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