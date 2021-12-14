防超商店員遭攻擊 恆春出動教官指導防身技巧

屏東縣高樹鄉9月26日發生超商女店員被列管思覺失調症患者攻擊挖眼後，近期又發生數起超商店員遭攻擊案件，引發社會關注，屏東縣警局恆春警分局繼加強超商間的區域聯防和訊息、與各業者建立LINE群組，昨天邀集超商業者召開座談會，還特別安排技術教官指導簡易防身術、辣椒水使用技巧等，希望強化超商店員應變技能，對無法參加者，則以「外送教學」方式到店指導。

恆春警分局為強化超商聯繫機制，邀集轄內超商業者召開座談會，除告知超商業者相關恆警協助安全維護作為外，並提醒遇有相關治安事件，應以自身安全為第一考量，與犯嫌保持距離，避免受傷，適時運用柔話術溝通，不要挑釁、刺激，以降低彼此衝突，最後伺機運用各項工具報警，例如警政署警政服務APP、分局與超商LINE群組平台、110電話報案等，讓警方即時介入，妥善處置。

分局長陳至瑋說，除在座談會場安排技術教官指導簡易防身術、辣椒水使用技巧等，強化超商店員應變技能，由於恆春半島部分超商地處偏遠、人力有限，無法前來參加分局座談會，對於不克至分參加的超商店員，恆警仿效坊間知名外送平台，推出「外送教學」，由分局技術教官及助教至超商現地就近指導店員簡易防身術及辣椒水使用要領，獲得業者一致好評。