影／男牽機車搭陸橋電梯 輪椅長者在旁乾等卻無法可罰

新北市三重區長元陸橋所增設電梯，原是提供年長者或有需求的民眾搭乘。但近來卻有貪圖便利的民眾，牽引電動機車、腳踏車進入陸橋電梯，完全無視坐輪椅長者需求，讓他覺得誇張錄影蒐證，將畫面上傳臉書社群。對此轄區警表示，陸橋電梯非道路警無法可管，但違規騎乘陸橋則可開單告發。

據了解，為拉近人與水岸距離，讓年長者或是有需求的民眾，得以不用爬堤防階梯，就能輕鬆進入河濱公園內運動、憩戲。新北市政府高灘管理處，遂於2016年3月21日對三重區同安陸橋及長元陸橋增設「無障礙電梯工程」進行招標，並於隔年2017年7月竣工啟用。

但近來有不少民眾，為貪圖一己便利，無視電梯使用規定，忽視是方便提供年長者或有需求的民眾使用，堂而皇之地把電動機車、腳踏車牽騎進入陸橋電梯內，還大喇喇地在陸橋上騎行，漠視周邊公告相關法規。

有網友路經屢屢看見自行到場錄影蒐證，果真拍下一名騎士，無視電梯外有行動不便的輪椅長者，同要搭乘陸橋電梯。直接把電動機車牽引陸橋電梯內搭乘，隨後騎上陸橋上揚長離去，讓他直覺誇張，將蒐證畫面上傳臉書《我是三蘆人》，並貼文嘲諷「電動機車真的很方便，我也想入手一台玩玩」。

對此，轄區警表示，經檢視網友上傳臉書兩段影片，陸橋及其增設電梯非道路，故民眾牽引機車、腳踏車（慢車）進入陸橋電梯內搭乘，不適用「道路交通安全規則」之處罰。