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影／翻車了！回收物沒捆好散一地 暖警熱心教綁法解圍

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區李姓男子平時以撿拾資源回收物維生，昨天下午撿拾了一車的回收物，並以手推車要推到回收場變賣，未料行經北區雙十路、太平路口時，推車突然翻覆，造成回收物品四散在慢車道，當時巡邏的第二警分局公園所巡佐陳延明發現後，協助李將回收物撿回，並教導李正確的綑綁方式，提醒李未來要將回收物綑綁妥當，以免危害他人，並吃上罰單。

據查，李姓男子（40歲）領有身心障礙手冊，日常靠著勤撿資源回收物品維生，每天清早出門直到晚上才會收工返家，不過昨天李撿拾的回收物中，紙箱寬度超過推車，再加上李未將紙箱綁緊，行經北區雙十路、太平路口時，推車突然重心不穩整個翻倒，因當時是下班時間，道路車流多，一度造成交通堵塞。

第二警分局公園所巡佐陳延明，當時正在前往太平國小進行護童守望勤務，途中發現李的狀況後，先以警用機車示警後方來車，並與熱心民眾協助李將回收物品重新整理好，陳見李不知如何綑綁回收物，陳還現場教學，將紙箱整齊交錯放置後再行綑綁，避免李不慎又將回收物品散落。

第二警分局長陳家銘說，十分讚許員警機警的處理方式及熱心積極的態度，並呼籲民眾撿拾回收物時，應穿著反光衣服或背心，增加警示燈光，載運資源回收物時務必將物品牢牢固定，避免超載影響自身及用路人的安全。

台中市李姓男子昨天下午撿拾資源回收物，要推車到回收場，行經北區雙十路、太平路時翻車，回收物散落一地，第二警分局公園所巡佐陳延明發現後協處。圖／第二警分局提供
台中市李姓男子昨天下午撿拾資源回收物，要推車到回收場，行經北區雙十路、太平路時翻車，回收物散落一地，第二警分局公園所巡佐陳延明發現後協處。圖／第二警分局提供
台中市李姓男子昨天下午撿拾資源回收物，要推車到回收場，行經北區雙十路、太平路時翻車，回收物散落一地，第二警分局公園所巡佐陳延明發現後協處。圖／第二警分局提供
台中市李姓男子昨天下午撿拾資源回收物，要推車到回收場，行經北區雙十路、太平路時翻車，回收物散落一地，第二警分局公園所巡佐陳延明發現後協處。圖／第二警分局提供

資源回收

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