未舉發闖越平交道遭質疑 花蓮鐵警：檢舉資料需明確

臉書「翻轉東台灣交通違規2.0」近日有網友貼文，指檢舉車輛闖越平交道的交通違規案件，卻收到鐵路警察局花蓮分局回復不予舉發，質疑「花蓮分局見解超越法律」？花蓮分局強調，是因檢舉人無法提供明確違規地點、時間等做為判斷依據，依法不予舉發。

網友在臉書貼出蓮分局先前回覆表示「實務上係採平交道遮斷器開始放下，仍強行闖越平交道始製單舉發。而檢舉人提供的行車記錄器影像，在遮斷器起降前，該車已進入平交道範圍內，並在遮斷器起降前，已駛離平交道，自警鈴與閃光號誌運作起到遮斷器起降前，應容許駕駛人有合理反應時間，所以本案不予舉發」。

網友質疑，依道路交通管理處罰條例第54條第1款規定，「不遵守看守人員指示、或警鈴已響、閃光號誌已顯示，遮斷器開始放下，仍強行闖越」，就是違規行為，難道花蓮分局「見解超越法律」？

鐵路警察局花蓮分局澄清，經審視檢舉人提供的行車紀錄器畫面，僅以側拍角度方式蒐證，無法提供明確違規地點、時間、相關道路設施、號誌、標誌及標線等重要違規行為判斷依據，依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第23條第4項：「民眾檢舉違反道路交通管理事件，檢舉資料欠缺具體明確，致無法查證者，不予舉發。」

鐵警花蓮分局也表示，平交道監視器錄影系統設置及管理單位是台鐵電務單位，該監錄系統設置主要目的為確保列車安全、維護設施運作及事故原因調查之用，檢舉人要求鐵警花蓮分局主動調閱平交道監視器畫面作為告發佐證，顯與台鐵建置該平交道監視錄影系統的目的與功能不符，且有侵害人權之虞，才未依檢舉人所求辦理。