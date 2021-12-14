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影／壓克力假車牌高調「7777」 通緝犯一上路露餡被抓
雲林縣張姓男子涉詐欺、竊盜、妨害自由已遭通緝，但他以壓克力版自製車牌，裝設在一輛已繳銷轎車上，還高調刻字「7777」，不過昨晚行經西屯區時，就被眼尖的警員發現，在逢甲商圈附近攔查，但張假意配合後，猛踩油門拒檢，撞上2輛機車，造成一名騎士腿部受傷，張除通緝外，還多了偽造文書、妨害公務刑責。
台中市第六警分局市政所警員昨晚9時許巡邏時，在西屯區西屯路、河南路口，發現張姓男子（23歲）駕駛的轎車車牌的數字是四個七，十分引人注目，但警員細心發現，轎車懸掛的車牌，與一般車牌有異，不是金屬材質，在英數字的車號，也沒有凹凸面，更沒有相關的防偽設計，而是一正面光滑的壓克力版，車號則是以刻字上去。
警方伺機在逢甲商圈附近的福星路巷內，以提醒張姓男子開車沒有開啟方向燈，要求張提供證件受檢，張假意配合，將證件提供後，先是辯稱車門故障，無法開門，後來警員將車門開啟後，張隨即加足油門，往前逃竄，但行駛不到數百尺，就撞上2名行駛中的機車騎士，一名騎士腳踝有擦挫傷。
警方上前將張姓男子拉出車外、壓制在地，車內並未發現任何違禁品，而該輛涉案HONDA轎車，去年已經繳銷，而張經清查，在今年間分別被台中、雲林地院發布竊盜、詐欺、妨害自由的通緝，另外張也因拒捕、逃逸的犯行，警方將依妨害公務、偽造文書罪，一併移送台中地檢署偵辦。
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