捕蚊燈短路民宅半夜冒火 阿嬤衝下樓求援救回命危八旬翁

基隆市劉銘傳路一棟2樓公寓今天凌晨發生火警，一名八旬老翁被嗆昏倒臥床上，阿嬤被大響的住警器驚醒後，發現老翁不醒人事，焦急衝下樓向鄰居求救。消防人員進屋救出老翁已經OHCA，幸急救後恢復心跳，仍在醫院救治中。消防局初步採證，初判起火原因為捕蚊燈短路。

基隆市劉銘傳路一間公寓2樓，今天凌晨2時50分突然起火，屋內濃煙密布，住在屋裡的一對八旬夫妻聽到住警器大響驚醒，阿嬤衝下樓向1樓的鄰居猛拍鐵門求救，焦急呼喊救她行動不不便的老公，鄰居趕緊報警，大批消防人車趕至滅火。

消防局出動33人、消防車8輛、救護車2輛，出動信二、仁愛、信義3分隊，到場時濃煙已冒出，現場為4層樓建物，2樓冒煙，立即射水灌救，經搜索發現80歲老翁意識不清倒在臥室床上，仁愛小隊長葉世雄進入房間徒手抱人救出，往送部立基隆醫院。