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國道1苗栗頭屋段大貨車追撞 司機夾困車頭送醫不治

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

國道1號南下121.5公里昨天晚間發生2輛大貨車追撞事故，後車王姓駕駛（50歲）夾困在變形的車頭，救出後送醫傷重不治。記者范榮達／翻攝
國道1號南下121.5公里昨天晚間發生2輛大貨車追撞事故，後車王姓駕駛（50歲）夾困在變形的車頭，救出後送醫傷重不治。記者范榮達／翻攝
國道1號南下121.5公里苗栗縣頭屋路段，昨天晚間發生2輛大貨車追撞事故，前方大貨車疑因失去動力，停在車道5、6秒鐘遭後車撞上，王姓駕駛（50歲）夾困在變形的車頭，消防人員花約一個小時救出送醫，王男傷重不治，前車張姓駕駛沒有受傷，兩人酒測值都零，案由檢警進一步調查中。

苗栗縣政府消防局昨天晚上10點半接獲報案，國1南下121.5公里處發生2輛大貨車追撞事故，消防局第三大隊頭份分隊人車趕到現場，發現後車的車頭嚴重變形，王男因車頭與前車車斗擠壓受困，因車體結構破壞，無法使用破壞器材，先動用拖吊車協助將2車分離，再使用破壞器材，約1個小時後救出王男送醫，前車駕駛張男沒有受傷。

王男頭部及肢體多處撕裂傷，四肢多處變形，緊急送衛生福利部苗栗醫院，仍因傷重不治，國道警方初步調查，這起2輛大貨車事故，因前車失去動力，停在車道上，後車未注意車前狀況，5、6秒後追撞，2名駕駛都沒有酒駕，依過失致死罪嫌，報請檢察官相驗，進一步釐清事故原因。

國道 車禍

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