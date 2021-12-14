快訊

Omicron入侵恐回到三級警戒 醫師呼籲：別打AZ了！打了也是白打

朱立倫回應侯友宜千字文：對鴨霸執政 國民黨有黨立場和在野黨天職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／捕鰻苗膠筏暗夜撞消波塊翻覆 船長死亡船員獲救

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

2名花蓮人到宜蘭縣頭城鎮烏石港捕鰻苗，今天凌晨被發現膠筏疑似撞上消波塊翻覆，造成70歲黃姓船長及周姓船員落海，船長被救起已經沒有心跳呼吸，船員漂到外海被其它漁船救起，身體失溫意識清楚。

今天凌晨3點多，海巡署宜蘭巡防區接獲民眾118報案，在烏石新生地礁岩處有膠筏翻覆，立即派員前往救援，同時通報縣消防局，現場有一艘膠筏疑似撞到南堤消波塊沉沒，呈半浮狀態，沒看到人。

4點多，搜救人員在協天路岸際大坑沙灘發現黃姓船長，沒有心跳呼吸，救起送往杏和醫院搶救不治。接著又尋獲另一名周姓船員漂到外海，有輕微失溫現象，意識清楚，不需送醫。

周姓船員被救上岸後，冷得渾身發抖，他說，凌晨浪大，海象不好，由於冷卻機出問題，船長請他到艙下處理，沒多久之後船就翻了，他漂出去外海被救起來。

花蓮人宜蘭捕鰻苗，膠筏暗夜撞消波塊翻覆，船長死亡、船員獲救。圖/安檢所提供
花蓮人宜蘭捕鰻苗，膠筏暗夜撞消波塊翻覆，船長死亡、船員獲救。圖/安檢所提供
花蓮人到宜蘭捕鰻苗，膠筏暗夜撞消波塊翻覆，船長死亡、船員獲救。圖/消防局提供
花蓮人到宜蘭捕鰻苗，膠筏暗夜撞消波塊翻覆，船長死亡、船員獲救。圖/消防局提供
花蓮人到宜蘭捕鰻苗的膠筏暗夜撞消波塊翻覆，船長死亡、船員獲救。圖/安檢所提供
花蓮人到宜蘭捕鰻苗的膠筏暗夜撞消波塊翻覆，船長死亡、船員獲救。圖/安檢所提供
花蓮人到宜蘭捕鰻苗，膠筏暗夜撞消波塊翻覆，船長死亡、船員獲救。圖/安檢所提供
花蓮人到宜蘭捕鰻苗，膠筏暗夜撞消波塊翻覆，船長死亡、船員獲救。圖/安檢所提供
花蓮人到宜蘭捕鰻苗，膠筏暗夜撞消波塊翻覆，船長死亡、船員獲救。圖/消防局提供
花蓮人到宜蘭捕鰻苗，膠筏暗夜撞消波塊翻覆，船長死亡、船員獲救。圖/消防局提供

宜蘭 海巡署

延伸閱讀

桃園出現日本浮石？漁民：鰻苗銳減魚死盼列天災補助

男子只穿1件防風外套獨攀屋東縱走 深夜險失溫獲救

宜蘭石城漁港加固堆疊消波塊 大型吊車卻翻覆險些落海

找到了！花蓮高中生落海2天 卡消波塊不幸溺斃

相關新聞

捕蚊燈短路民宅半夜冒火 阿嬤衝下樓求援救回命危八旬翁

基隆市劉銘傳路一棟2樓公寓今天凌晨發生火警，一名八旬老翁被嗆昏倒臥床上，阿嬤被大響的住警器驚醒後，發現老翁不醒人事，焦急...

國道1苗栗頭屋段大貨車追撞 司機夾困車頭送醫不治

國道1號南下121.5公里苗栗縣頭屋路段，昨天晚間發生2輛大貨車追撞事故，前方大貨車疑因失去動力，停在車道5、6秒鐘遭後...

影／捕鰻苗膠筏暗夜撞消波塊翻覆 船長死亡船員獲救

2名花蓮人到宜蘭縣頭城鎮烏石港捕鰻苗，今天凌晨被發現膠筏疑似撞上消波塊翻覆，造成70歲黃姓船長及周姓船員落海，船長被救起...

3人溯溪台東轆轆溫泉 2被沖走1負傷下山求援

許姓嚮導帶杜姓、羅姓男子等人，12日前往轆轆溫泉登山，其中2名成員於溯溪途中疑遭沖走失蹤，杜男不慎擦傷後並於求救途中迷途...

國道競速惹禍？疑變換車道不當導致三車受波及

兩車國道競速惹禍？網友昨天在爆料公社貼出行車記錄器畫面，一輛黑色轎車行經國道一號高雄路段南向369公里處，疑變換車道不當...

不夠慘...拖吊鉤滑落撞消防栓 網笑：汽車界的免治馬桶

新北市板橋區昨晚發生搞笑又離奇的車禍意外，拖吊業者把紅線違停的小客車運回拖吊場，行使途中拖鉤不慎脫落，車子向左滑落後倒退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。