影／捕鰻苗膠筏暗夜撞消波塊翻覆 船長死亡船員獲救

2名花蓮人到宜蘭縣頭城鎮烏石港捕鰻苗，今天凌晨被發現膠筏疑似撞上消波塊翻覆，造成70歲黃姓船長及周姓船員落海，船長被救起已經沒有心跳呼吸，船員漂到外海被其它漁船救起，身體失溫意識清楚。

今天凌晨3點多，海巡署宜蘭巡防區接獲民眾118報案，在烏石新生地礁岩處有膠筏翻覆，立即派員前往救援，同時通報縣消防局，現場有一艘膠筏疑似撞到南堤消波塊沉沒，呈半浮狀態，沒看到人。

4點多，搜救人員在協天路岸際大坑沙灘發現黃姓船長，沒有心跳呼吸，救起送往杏和醫院搶救不治。接著又尋獲另一名周姓船員漂到外海，有輕微失溫現象，意識清楚，不需送醫。