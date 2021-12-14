聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／捕鰻苗膠筏暗夜撞消波塊翻覆 船長死亡船員獲救
2名花蓮人到宜蘭縣頭城鎮烏石港捕鰻苗，今天凌晨被發現膠筏疑似撞上消波塊翻覆，造成70歲黃姓船長及周姓船員落海，船長被救起已經沒有心跳呼吸，船員漂到外海被其它漁船救起，身體失溫意識清楚。
今天凌晨3點多，海巡署宜蘭巡防區接獲民眾118報案，在烏石新生地礁岩處有膠筏翻覆，立即派員前往救援，同時通報縣消防局，現場有一艘膠筏疑似撞到南堤消波塊沉沒，呈半浮狀態，沒看到人。
4點多，搜救人員在協天路岸際大坑沙灘發現黃姓船長，沒有心跳呼吸，救起送往杏和醫院搶救不治。接著又尋獲另一名周姓船員漂到外海，有輕微失溫現象，意識清楚，不需送醫。
周姓船員被救上岸後，冷得渾身發抖，他說，凌晨浪大，海象不好，由於冷卻機出問題，船長請他到艙下處理，沒多久之後船就翻了，他漂出去外海被救起來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言