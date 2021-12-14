女子急衝派出所報案手機遺失 警靠這招10分鐘內幫找回

一名女子向台中清水警方致謝，員警很快幫她找回遺失手機。圖／警方提供 一名女子日前凌晨急著衝到台中市清水警分局安寧派出所，她說手機遺失，手機內訊息和資料非常重要，清水員警利用手機內建軟體「尋找我的iPhone」的功能定位，根據手機定位，10分鐘內幫女子找回遺失手機，她上臉書感謝警察，開車載她找到手機，半夜還耐心叫醒撿到手機的人。

梧棲區陳姓女子12月9日凌晨1點心急如焚的跑進安寧派出所，向員警表示她的手機不慎遺失，手機內的訊息、資料對她來說十分重要，希望警方可以幫她將手機尋回。

警員葉梓皓、吳心雅詢問後，利用手機內建軟體「尋找我的iPhone」的功能定位，根據手機定位，員警陪同陳女到定位處，利用手機內建軟體功能沿路發放定位提示聲響，在附近來來回回尋找，終於聽到某處民宅客廳內隱隱約約的發出該提示聲響。

陳女撥打自己手機號碼，該處聽到熟悉的手機鈴聲，更確定是她遺失手機確實在民宅內，警方請民眾開門，楊姓老翁開門表示，他8日晚上11點在住家附近路上撿到該手機，因時間太晚，打算等白天再將手機送去派出所，老翁恰是陳女熟識的鄰居，陳女頻頻向員警及老翁道謝。