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3人溯溪台東轆轆溫泉 2被沖走1負傷下山求援
許姓嚮導帶杜姓、羅姓男子等人，12日前往轆轆溫泉登山，其中2名成員於溯溪途中疑遭沖走失蹤，杜男不慎擦傷後並於求救途中迷途，之後遇到山友陪同返程求救，台東縣消防局搜救隊今早7時許已抵達登山口，準備下切溫泉區搜救。
台東縣消防局關山大隊表示，從登山口到轆轆溫泉大概需要4到5個小時，到了溫泉下切到溪谷大概還要2到3小時，比較麻煩的是，這次不是單純的山難搜救，必須帶著水域裝備，沿著溪谷尋找，搜救上會更為困難。
台東縣消防局表示，昨日接獲許男家屬報案，指稱三人前往轆轆溫泉登山，應於12日夜間返程卻失聯、請求協助，立即派遣人員車輛前往登山口，確認3人車輛位置，因尚未收到人員受傷受困等進一步資訊，先請大隊整備等候。
關山分局派遣2名員警於登山口附近查看，昨下午3點有山友表示，在返程中遇到其中杜男輕微擦傷並迷途，經山友先上至登山口請求協助，並指另2名成員於溯溪途中遭沖走失蹤，消防局立即派遣利稻91前往救護，將杜男後送關山慈濟醫院。
消防局表示，因本案已升級為山域事故，立即與大隊、搶救科召開搜救會議，通報消防署，昨晚大隊集結完畢，因天色已暗，下切路線危險，改於今天早上5時30分出發前往搜索失聯人員，預計執行三天兩夜，搜救隊7時許抵達登山口，準備下切溫泉區。
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