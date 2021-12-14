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台東轆轆溫泉2人溯溪疑被沖走 1人受傷下山求援

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男浴室潑油點火冒煙 彰縣父子燒傷都送醫

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣田尾鄉40多歲曾姓男子疑似情緒不穩定，今天上午約6點半在自家浴室潑汽油點燃，他的家人發現浴室物品燃燒，立刻通報119並自行設法撲滅，但易燃物品仍起火，陣陣白煙從浴室竄出。

田尾消防分隊等鄰近各分隊出動11輛消防車和兩輛救護車，把燒燙傷的曾男及滅火中遭輕微燒傷的曾父都送往基督教醫院救治。

曾男三度燒燙傷較嚴重，醫護人員正檢視傷勢，曾父傷勢輕微，父子二人意識清楚，都沒生命危險。警方據報趕到火場，真正起火原因有待進一步調查。

彰化縣田尾鄉曾姓男子疑似在浴室潑汽油，導致浴室起火燃燒。圖／消防局提供
彰化縣田尾鄉曾姓男子疑似在浴室潑汽油，導致浴室起火燃燒。圖／消防局提供

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