男浴室潑油點火冒煙 彰縣父子燒傷都送醫

彰化縣田尾鄉40多歲曾姓男子疑似情緒不穩定，今天上午約6點半在自家浴室潑汽油點燃，他的家人發現浴室物品燃燒，立刻通報119並自行設法撲滅，但易燃物品仍起火，陣陣白煙從浴室竄出。

田尾消防分隊等鄰近各分隊出動11輛消防車和兩輛救護車，把燒燙傷的曾男及滅火中遭輕微燒傷的曾父都送往基督教醫院救治。