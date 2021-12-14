獨／半夜濃煙住警器響嬤急拍鄰門求救 老翁OHCA幸救活

基隆市劉銘傳路一間公寓2樓，今天凌晨3點突然起火，屋內濃煙密布，住在屋裡的一對八旬夫妻聽到住警器大響驚醒，阿嬤衝下樓向1樓的鄰居猛拍鐵門求救，焦急呼喊救她行動不不便的老公，鄰居趕緊報警，大批消防人車趕至滅火，將八旬翁救出，因被濃煙嗆及，救出時一度OHCA，幸好急救後恢復心跳，目前仍在搶救中，起火原因還待火調人員調查。

「火燒厝啊，快報警救我ㄤ！」，住在劉銘傳路1樓的一對老夫妻說，今天半夜3點時，住對面公寓2樓的阿嬤家中發生火警，當時濃煙密布，阿嬤跑出來猛拍她家大門，要她趕緊報警救人，十分地焦急緊張，這名住戶趕到阿嬤家中發現大門很燙打不開，裡面火已燒起來。

阿嬤的雙手還有臉都被濃燻黑，一臉驚恐，她只輕微被嗆傷，沒有就醫，她說，不知為何燒起來，她衝下樓求救，「有聽到嗶嗶啵啵的聲音，屋內都是濃煙，驚死人」。

大批消防人車趕至，到場時屋內濃煙密布，破門將嗆傷的老翁救出，到院前OHCA。現場濃煙四散，消防員緊急射水灌救並排煙，3樓以上及隔壁棟住戶也都緊急疏散逃生，十多住戶跑到1樓，有人抱著小孩下樓，全家都在睡夢中跑下來，有人連鞋都沒穿。

信二消防分隊長黃軍緯說，到場時已有濃煙冒出，在第一個房間房間把80歲老翁救出，經急救後已恢復意識，對痛有反應，其他沒有人員受困，已殘火處理，至於是什麼燒起來，還待火調人員採證調查。據阿嬤表示，有聽到警報器的聲音，她醒來時已有濃煙，叫起老公，後來發現已經昏迷，因此下來求救。

據住在樓的住戶表示，懷疑可能是電器走火，半夜不太會煮東西，阿嬤臉手都燻黑了，阿公行動不便嗆傷送醫