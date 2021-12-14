國道競速惹禍？疑變換車道不當導致三車受波及
兩車國道競速惹禍？網友昨天在爆料公社貼出行車記錄器畫面，一輛黑色轎車行經國道一號高雄路段南向369公里處，疑變換車道不當，先撞上一輛黃色轎車，導致車輛失控，又撞上另一輛聯結車，所幸，3名駕駛皆無受傷，且皆無飲酒，事後警方強調，無競速一事，詳細事故原因，仍待釐清。
初步調查，昨天上午7時38分，25歲徐姓男子黑色轎車，行經國道一號南向369公里處時，疑似變換車道不當，不慎撞上28歲洪姓男子駕駛的黃色轎車，隨後洪男車輛失控，又撞上左側50歲柳姓男子駕駛聯結車。
所幸這起事故，並未造成任何人員傷亡，事故發生後，隨即通報高公局南區交控中心派遣事故處理小組，及委外租用緩撞車前往處理。據了解，徐、洪、柳三人皆無飲酒，警方也強調，該事故，並無在國道競速一事，詳細事故原因，仍待警方釐清。
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