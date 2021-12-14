不夠慘...拖吊鉤滑落撞消防栓 網笑：汽車界的免治馬桶

新北市板橋區昨晚發生搞笑又離奇的車禍意外，拖吊業者把紅線違停的小客車運回拖吊場，行使途中拖鉤不慎脫落，車子向左滑落後倒退嚕，竟不偏不倚、直直撞上路邊的消防栓，消防栓遭擊落，當場水流不止。民眾見車屁股出現湧泉，直呼「汽車界的免治馬桶」，更有人說「剛剛水噴更高」。

據了解，海山華江拖吊場的拖吊車，昨天晚上8點半將違停的銀色Skoda汽車拖吊回拖吊場，行經板橋區文新路時，疑似開太快釀拖鉤脫落，汽車滑落後跨越對向車道，卻好巧不巧，車尾直接撞上「華江停車場」旁的消防栓。

消防栓遭撞擊，水流不斷湧現，幸好案發時車道、路上無人，沒有人員傷亡。拖吊車駕駛見闖禍，立刻報警，警方趕抵幫忙維持交通，事後請自來水公司人員到場，於晚上11點多處理好事故現場。