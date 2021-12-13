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影／通緝犯懸掛假車牌 逢甲商圈拒捕衝2機車釀1傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局市政所警員在今天晚間9時許在轄區巡邏時，發現一輛轎車懸掛假車牌，警方一路尾隨到逢甲商圈的福星路一帶攔查，該輛轎車駕駛假意配合後拒捕，開車衝撞，波及路旁2名機車騎士，幸好僅一人受傷，警方制伏轎車駕駛後，發現張姓駕駛，有涉嫌三件刑案的通緝，目前已被帶回市政所詢問。

據查，台中市第六警分局市政所警員在巡邏時，在西屯區市政路、河南路發現一輛轎車懸掛假車牌，警方一路尾隨到西屯區福星路一帶，示意張姓轎車駕駛（23歲）配合受檢，未料張假意配合後，開車拒捕，衝撞路旁無辜的2名機車騎士，造成2輛機車受損，一名機車騎士腳踝受傷。

大批警方趕緊上前壓制，將張姓男子制伏在地，經初步調查，張姓男子涉嫌詐欺、妨害自由、竊盜等罪，已被發布通緝，警方已經張帶回派出所詢問，至於張駕駛的車輛內是否有相關違禁品，以及是否涉及其他刑案，仍待後續調查釐清。

台中市第六警分局市政所在今晚9時許，在逢甲商圈的福星路，逮捕張姓通緝犯。圖／摘自記者爆料網
台中市第六警分局市政所在今晚9時許，在逢甲商圈的福星路，逮捕張姓通緝犯。圖／摘自記者爆料網

機車騎士 通緝 台中市

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