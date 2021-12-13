國搜「專案包機」國際救援演練 內政部：提升我形象

內政部今天在桃園國際機場，首次模擬我國以「專案包機」方式的國際人道救援演練，動員近百人、14個單位搭上華航A330客機。內政部政務次長陳宗彥說，過去救援行動，國家搜救隊均是跟一般民眾共乘民航機，相當耗時，未來將跟華航合作，以包機方式救援，加速救災速度、提升台灣國際形象。

陳宗彥表示，以往國家搜救隊要出國執行人道救援，都是先搭民航機後，再透過轉機的方式前往受災地區，相當費時，經過討論研商後，今年有賑災基金會的支持，內政部與華航簽訂合作備忘錄，未來將得以包機方式出勤。

內政部指出，今天是首次以「專機模式」出勤的國際人道救援演練，該演練是假想亞洲友邦發生大地震，該國大規模建築物倒塌、民眾受困，而我國接獲救援請求，出動國家搜救隊救援。

內政部表示，本次演練動員90人、4隻搜救犬與8公噸救援裝備器材登機，動員包括消防署特種搜救隊、台北市消防局、台中市消防局、台東縣消防局、交通部民航局、航空警察局、移民署、疾管署等14個單位，希望藉由這次演練，強化未來專機救援時的應變速度、將效能最大化。