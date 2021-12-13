謊稱未上傳防疫小黃卡 台北馬拉松多位跑者遭騙
台北馬拉松即將在12月19日開跑，但開跑前卻傳出跑者個資遭到外洩、多名跑者遭到詐騙。體育局表示，參賽跑者表示接到自稱是路跑協會人員來電，以退款、儲值後報名費可打折、未上傳防疫小黃卡等理由進行詐騙，截至目前計有39件通報案件，已交由警方偵查中，並呼籲民眾接到不明電話，立刻撥打165反詐騙專線查證。
「台北馬拉松」是台北市體育局與中華民國路跑協會共同主辦，體育局表示，於12月8日約下午4時陸續接到參賽跑者表示接到自稱是路跑協會人員來電，以退款、儲值後報名費可打折、轉帳錯誤、無法寄送物資、未上傳防疫小黃卡等影響報名權益理由進行詐騙。
體育局表示，馬拉松已完成報名程序，不會以任何名義電洽民眾索取或核對金融帳戶、信用卡，也不會主動要求於ATM進行任何金融上的操作行為。
體育局表示，目前路跑協會已於活動粉絲專頁公布防詐騙貼文，並以簡訊通知所有參賽者勿信詐騙電話；路跑協會也於當日報案，協請警方積極偵查中，截至目前計有39件通報案件，路跑協會已保全報名系統管理人電腦及主機廠商系統紀錄進行資安檢測分析，並已重建佈署及獨立控管跑者個資及報名系統，強化防火牆及異常行為偵測。
體育局提醒，遇不明電話以台北馬拉松事由進行疑似詐騙行為，請立刻撥打165反詐騙專線查證，並與體育局或路跑協會聯繫，切勿依詐騙指示進行匯款或ATM操作。如不幸遭受詐騙，請跑者盡速至警察局報案，並聯繫路跑協會留下報案時資料，包括所報案的分局、遭詐騙情形及時間等，大會將積極與偵查單位聯繫調查，並依法律程序盡速妥善維護跑者權益。
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