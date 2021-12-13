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四大公投 宋楚瑜表態：支持反萊豬、一好三公道

警埋伏逮車手 見她女生輕微壓制卻遭張口咬傷

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

潘姓女子是詐騙集團車手，日前跟楊姓女子相約在超商門口面交，警方接獲情資，派員在超商外埋伏，見到潘女出現上前逮人。員警見她是女生，起初好言相勸請她配合、僅輕微壓制，沒想到她極不配合，甚至出手襲警，造成3名警員有大腿被咬傷、手部遭扭傷等傷勢，警方見狀果斷強勢執法，將她壓制在地送辦。

警方調查，潘女（46歲）有偷竊前科，近年改從事「詐騙」行業，當上車手幹部。本月10日晚上8點多，潘女跟楊女（64歲）相約新北市永和區保安路上的一間超商面交，要楊女把轉去她戶頭裡5000塊領出、交付。

員警知悉後，派出多名警力埋伏、伺機而動，見到潘女得手5000元後，當場表明警察身分欲逮捕，一開始顧慮她是女性，要求她配合偵辦，不料她態度強硬，數度想擺脫警方，趁員警輕微壓制時，開口咬傷、出手推擠現場3名警員。

警方見他有逃亡之虞，立刻強勢將她壓制在地，她坦承犯行，警方詢後將她依詐欺、妨害公務等罪嫌移送新北地檢署。

潘姓女子是詐騙集團車手，警方獲報她將會去超商面交、領5000元，派員埋伏逮捕，不料她卻公然襲警。記者翁至成／翻攝
潘姓女子是詐騙集團車手，警方獲報她將會去超商面交、領5000元，派員埋伏逮捕，不料她卻公然襲警。記者翁至成／翻攝
潘姓女子是詐騙集團車手，警方獲報她將會去超商面交、領5000元，派員埋伏逮捕，不料她卻公然襲警。記者翁至成／翻攝
潘姓女子是詐騙集團車手，警方獲報她將會去超商面交、領5000元，派員埋伏逮捕，不料她卻公然襲警。記者翁至成／翻攝

超商 詐騙集團

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