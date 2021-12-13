神救援！台南市半個月內接連成功救回2瀕死者

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聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「有人在舞廳昏倒了，快來救人。」71歲黃老先生因急性心肌梗塞在台南市舞廳失去呼吸心跳，永華消防分隊救護人員到場急救，緊急將他救回，無獨有偶，56歲郭先生騎機車因心臟問題突重心不穩倒地，救護人員持續做心肺復甦術，將他從死神手中救回。 

台南市消防局救災救護中心11月26日晚上8點多，接獲報案在安平區某舞廳內71歲黃姓老先生失去呼吸心跳，派遣永華高級救護隊前往處置，救護人員郭育廷、陳毅夫抵達時舞廳員工已有對病患實施CPR心肺復甦術。

郭和陳在接手處置後，使用AED自動體外臟去顫器分析電擊去顫1次並持續施予CPR、建立輔助呼吸道、靜脈輸液、強迫給氧後，病患即恢復自發性脈搏，生命徵象也漸漸穩定，送到醫院治療後順利地康復出院。

在12月5日晚上8點多，在中西區郡西路上56歲郭姓男騎士突然重心不穩倒地，失去呼吸心跳，機車後座的兒子立即打119求救，恰巧路過的護理師，判斷患者心肺功能停止，幫男子進行CPR急救。

永華高級救護隊人員葉蕙華、陳弘弦、黃柏巽、陳哲斌抵達後接手急救，在持續CPR、使用AED分析電擊去顫2次後，也成功的將男子從死神手中拉回，並緊急送到郭綜合醫院急診室進一步搶救。

消防局長李明峯說，台南市自去年10月迄今，永華分隊執行的OHCA到院前心肺功能停止案件中，有5件是有良好癒後，腦功能正常而出院的，其中有四件是有旁觀者先實施CPR；在OHCA患者的處置中，早期CPR及AED去顫是影響患者的決定性關鍵，越早開始CPR，救活OHCA患者的機率越高。

56歲郭姓男子因心臟病騎機車昏倒，台南市永華消防分隊救護人員急救後救回一命。記者黃宣翰／翻攝
56歲郭姓男子因心臟病騎機車昏倒，台南市永華消防分隊救護人員急救後救回一命。記者黃宣翰／翻攝
56歲郭姓男子因心臟病騎機車在路上昏倒，台南市永華消防分隊救護人員急救後救回一命。記者黃宣翰／翻攝
56歲郭姓男子因心臟病騎機車在路上昏倒，台南市永華消防分隊救護人員急救後救回一命。記者黃宣翰／翻攝

CPR 患者 台南

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