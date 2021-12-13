台北馬將開跑！數十跑者疑個資外洩遭詐騙 有人被騙10萬

圖為2020年台北馬拉松。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影 台北馬拉松即將在12月19日開跑，但開跑前卻傳出跑者個資遭到外洩、多名跑者遭到詐騙。北市議員陳怡君接獲跑者陳情，指12月9日接到一位自稱是中華路跑協會的電話，以系統有問題為由，誘騙至ATM操作，遭騙近10萬元。議員質疑，台北馬是台北市的體育盛事，體育局身為主管機關又是主辦單位之一，對於跑者遭詐騙卻一問三不知，呼籲體育局應積極追究責任，並協助受害者求償。

台北馬拉松是每年12月在台北市舉辦的城市馬拉松競賽，自1986年起舉辦迄今，吸引國內外選手參加，今年由台北市政府、中華民國路跑協會、中華民國田徑協會三方共同舉辦，預計約有2萬8000名跑者參賽。不過，這幾天陸續傳出有台北馬拉松跑者因個資外洩遭到詐騙的案例，目前已有20多件，財損上百萬元。

陳怡君接獲一位馬來西亞籍在台人士陳情，指他報名參加台北馬拉松後，12月9日接到一位自稱是中華路跑協會的電話，指因系統有問題，誤把他報到團體報名，並誘騙至ATM操作3次，被詐騙9萬9994元得逞，後來因身邊同事覺得有異，才驚覺自己被騙了。

陳情者表示，他已報案，也詢問轉出的銀行，得知這筆錢在對方帳號被凍結前已被轉走，現在只能等警方消息，估計這筆被詐騙的錢應該要不回來了。對於報名參加馬拉松卻遇個資外洩，因此被詐騙，讓他感到非常憤怒，「我們有辦法針對個資外洩，向主辦單位提出告訴？還是能做些什麼捍衛自己權利？」

陳怡君表示，台北馬是台北市的體育盛事，今年卻在開跑前遇到跑者個資料遭外洩，因此遭到詐騙集團詐騙，造成跑者金錢重大損失。然而台北市體育局身為主管機關，同時也是主辦單位之一，這時候卻一問三不知，還卸責推說是三方共同舉辦，一出事跑得比誰都快，這樣的體育局像話嗎？

陳怡君說，雖然主辦單位聲稱已報警處理了，但詐騙電話還是從未停過，參賽者還是陸續接到詐騙集團的電話，受害者估計持續增加中。她要求台北市體育局應主動積極去了解整個詐騙的經過，了解資料為何會外洩，並追究相關責任。

此外，議員也依「個人資料保護法」第四章損害賠償及團體訴訟第28條規定，公務機關違反本法規定，致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任。議員要求體育局，積極協助受害者後續求償事宜。

台北市體育局表示，路跑協會也於當日報案，協請警方積極偵查，截至目前計有39件通報案件。路跑協會已保全報名系統管理人電腦、及主機廠商系統紀錄，進行資安檢測分析，並重建布署及獨立控管跑者個資及報名系統，強化防火牆及異常行為偵測。