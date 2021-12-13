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妻子跳河 丈夫下水救人：妳不要沉下去，我會帶妳回家

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市楊姓女子今天下午疑情緒不穩定，跳入田寮河。同行的蕭姓丈夫馬上跟著跳下去，及時將她拉到河邊，抓住岸壁鐵條待援。員警到場因沒看到救生圈，急中生智用「封鎖線」綁成環狀，投入河中蕭男套住妻子，以防萬一。消防人員不久抵達現場，合力將女子救上岸，送醫脫險。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午2點16分接獲報案，田寮河寶馬橋附近有人落水，出動人車前往救援。警方同步接獲報案，先行到場時，發現蕭男抱著楊女游到岸邊，拉住岸壁「ㄇ」字鐵條等待救援。

警員擔心蕭男右手抱著妻子，左手抓住鐵條太久，可能體力不支，把用來拉封鎖線的塑膠材質警戒帶，打成一個圈，再投入水面，讓蕭男套住楊女，並由員警拉住，減輕蕭男體力負擔。

消防隊員抵達後評估現場狀況，發現蕭男和楊女都還有意識，決定架設雙節梯救人。消防員下水後，用游泳圈套在楊女確保安全，並請蕭男先爬梯子上岸，再合力將楊女拉上岸送醫，無生命危險。

據了解，40多歲楊女和20多歲蕭男是夫妻，兩人下午行經寶馬橋時，楊女情緒不穩跳入河中，蕭男馬上下水救人。蕭男將妻子拉到岸壁待援時，大喊「妳不要沉下去，我會帶你回家」，為妻子打氣。

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楊姓女子今天下午疑情緒不穩定，跳入田寮河，同行的蕭姓丈夫及時將她拉到河邊，抓住岸壁鐵條待援。記者邱瑞杰／攝影
楊姓女子今天下午疑情緒不穩定，跳入田寮河，同行的蕭姓丈夫及時將她拉到河邊，抓住岸壁鐵條待援。記者邱瑞杰／攝影
楊姓女子今天下午疑情緒不穩定，跳入田寮河，同行的蕭姓丈夫及時將她拉到河邊，抓住岸壁鐵條待援，再由消防人員救上岸。記者邱瑞杰／攝影
楊姓女子今天下午疑情緒不穩定，跳入田寮河，同行的蕭姓丈夫及時將她拉到河邊，抓住岸壁鐵條待援，再由消防人員救上岸。記者邱瑞杰／攝影

基隆 消防員

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