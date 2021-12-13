影／傻眼！休旅車衝撞民宅側翻 駕駛爬出車外就跑掉了

宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段昨晚發生休旅車衝撞民宅後側翻，撞到輪胎及保險桿都脫落了，駕駛從車內爬出卻跑掉，所有人到現在還找不他。警方查出車主是女性，車子借給別人開而發生車禍，正透過車主通知肇事者出面說明。

警方昨晚10點多獲報，一輛休旅車由冬山鄉往蘇澳鎮方向行駛，行經蘇澳鎮中山路二段時，因不明原因車輛失控，自撞路邊民宅，導致民宅鐵捲門變形凹陷，肇事車輛的車頭嚴重毀損，側翻後車窗碎玻璃散落一地，輪胎跟保險桿都掉在路上。