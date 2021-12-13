快訊

第22號颱風「雷伊」生成 最新路徑、對台影響曝光

林秉樞特權疫苗？禾馨證實：以「護理師男友身分」接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／傻眼！休旅車衝撞民宅側翻 駕駛爬出車外就跑掉了

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段昨晚發生休旅車衝撞民宅後側翻，撞到輪胎及保險桿都脫落了，駕駛從車內爬出卻跑掉，所有人到現在還找不他。警方查出車主是女性，車子借給別人開而發生車禍，正透過車主通知肇事者出面說明。

警方昨晚10點多獲報，一輛休旅車由冬山鄉往蘇澳鎮方向行駛，行經蘇澳鎮中山路二段時，因不明原因車輛失控，自撞路邊民宅，導致民宅鐵捲門變形凹陷，肇事車輛的車頭嚴重毀損，側翻後車窗碎玻璃散落一地，輪胎跟保險桿都掉在路上。

撞擊力道之大發出巨響，附近鄰近紛紛跑出來看，一度有人要去救駕駛脫困，但男駕駛自行爬出車外，竟然把車丟現場，人就跑了，相當傻眼。警方今天找到女車主，但車主不願透露她的車是借給誰，允諾會通知對方到案說明。目前警方持續調閱監視器，詳細車禍原因尚待調查釐清。

休旅車衝撞民宅，把鐵捲門撞凹陷變形，車側翻路中間，駕駛爬出脫困，竟然就跑掉了，讓人傻眼。圖/警方提供
休旅車衝撞民宅，把鐵捲門撞凹陷變形，車側翻路中間，駕駛爬出脫困，竟然就跑掉了，讓人傻眼。圖/警方提供
休旅車衝撞民宅，把鐵捲門撞凹陷變形，車側翻路中間，駕駛爬出脫困，竟然就跑掉了，讓人傻眼。圖/警方提供
休旅車衝撞民宅，把鐵捲門撞凹陷變形，車側翻路中間，駕駛爬出脫困，竟然就跑掉了，讓人傻眼。圖/警方提供
休旅車衝撞民宅，把鐵捲門撞凹陷變形，車側翻路中間，駕駛爬出脫困，竟然就跑掉了，讓人傻眼。圖/警方提供
休旅車衝撞民宅，把鐵捲門撞凹陷變形，車側翻路中間，駕駛爬出脫困，竟然就跑掉了，讓人傻眼。圖/警方提供
休旅車衝撞民宅，把鐵捲門撞凹陷變形，車側翻路中間，駕駛爬出脫困，竟然就跑掉了，讓人傻眼。圖/警方提供
休旅車衝撞民宅，把鐵捲門撞凹陷變形，車側翻路中間，駕駛爬出脫困，竟然就跑掉了，讓人傻眼。圖/警方提供

車主 蘇澳 車禍

延伸閱讀

七旬嬤騎機車碰撞休旅車 車毀零件四散、幸輕傷

影／扯！半夜在蘇花改隧道下車跳舞 網轟：有事嗎？

苗栗旅遊節第一期納智捷休旅車 得獎的是頭份市淡定哥

近千萬Aston Martin DBX被撞車尾 肇事騎士看到傻眼了

相關新聞

「有人玩槍！」板橋街頭警匪追逐 連開4槍逮3嫌

新北市板橋區今天中午發生警匪追逐，板橋警方接獲民眾報案「有人在車內把玩槍枝，很恐怖」，立刻派員攔查，沒想到對方不停車，反...

影／台中人父抱小孩擋公車 最後結局...乘客超無奈

網路社群Dcard網友爆料，9日上午8時許，台中市有名男子抱著小孩擋在公車前，因公車司機不讓男子上車，不過因台中市的BR...

影／傻眼！休旅車衝撞民宅側翻 駕駛爬出車外就跑掉了

宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段昨晚發生休旅車衝撞民宅後側翻，撞到輪胎及保險桿都掉了，駕駛從車內爬出卻跑掉，所有人到現在還找不他。...

影／貨車擦撞機車 板橋騎士倒地直撞兩座鐵圍欄

新北市板橋區文化一路今天下午2點多，有小貨車駕駛與機車騎士發生擦撞，騎士疑似擦撞到小貨車後車廂，左後照鏡遭碰撞後，人車當...

韓籍工作平台船擱淺澎湖將軍海域 第七岸巡隊救援

韓國籍工作平台船Dong Ji NO.2由Jaewon 9拖船拖帶駛返韓國途中，今天凌晨在澎湖望安將軍嶼東部海域疑因風浪...

北藝大舍監半裸開賓士車撞行政大樓 校長心生畏懼提告

台北藝術大學約聘宿舍管理員李姓男子，疑似不滿學校要他主動離職，涉嫌蹺班開賓士車到薇閣精品旅館開房間吸大麻、喝酒，裸上半身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。