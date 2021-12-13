快訊

第18輪14日起預約 提供全疫苗接種1、2劑和莫德納第3劑

直播／新增5例境外 無本土及死亡案例

澎湖海域風浪大 韓籍平台船斷纜擱淺

中央社 / 澎湖縣13日電

韓國籍工作平台船「Dong Ji NO.2」由拖船「Jaewon 9」拖帶要駛返韓國，今天凌晨疑因風浪過大斷纜，在澎湖望安將軍嶼東部海域擱淺，船上共有7人，港務與岸巡等單位視風浪再行救援。

澎湖第七岸巡隊表示，將軍安檢單位在昨天傍晚透過澎湖信號台通報，發現有艘拖船「Jaewon 9」拖帶「Dong Ji NO.2」平台工作船航行，今天凌晨0時許拖船疑似斷纜，導致工作平台船隨風浪漂流而意外擱淺在將軍嶼東側的帆船嶼附近海域，兩船上共有7名韓籍工作人員，目前都暫時撤離至船上。

岸巡初步了解，這艘韓國籍工作平台船「Dong JiNO.2」7日由拖船「Jaewon 9」拖帶，自香港出海，準備駛返韓國，今天凌晨行經澎湖海域，疑似澎湖海域風浪過大，發生斷纜意外擱淺在將軍嶼海域，目前人船平安，港務局與岸巡單位持續監控，並視風浪減弱進行拖救。

澎湖

延伸閱讀

長賜輪重遊蘇伊士運河... 已順利通過並進入地中海

「茶金」選角揭密 男角最早定他 溫昇豪原演連俞涵爸

擱淺信燕輪移除 祁文中：對環境影響最小為原則

菲律賓回絕中國要求 拒移走22年前擱淺仁愛礁軍艦

相關新聞

「有人玩槍！」板橋街頭警匪追逐 連開4槍逮3嫌

新北市板橋區今天中午發生警匪追逐，板橋警方接獲民眾報案「有人在車內把玩槍枝，很恐怖」，立刻派員攔查，沒想到對方不停車，反...

影／台中人父抱小孩擋公車 最後結局...乘客超無奈

網路社群Dcard網友爆料，9日上午8時許，台中市有名男子抱著小孩擋在公車前，因公車司機不讓男子上車，不過因台中市的BR...

北藝大舍監半裸開賓士車撞行政大樓 校長心生畏懼提告

台北藝術大學約聘宿舍管理員李姓男子，疑似不滿學校要他主動離職，涉嫌蹺班開賓士車到薇閣精品旅館開房間吸大麻、喝酒，裸上半身...

疑變換車道不當 國道高雄段聯結車撞翻轎車

42歲黃姓男子駕駛聯結車今天上午行經國道一號北向楠梓路段353.9公里處，疑變換車道不當，不慎碰撞54歲徐姓男子駕駛的轎...

影／小黃狗偷跑出門困路邊 中警救出牠後此舉超暖心

台中市日前一隻小黃狗偷溜出門，牽繩不小心纏繞在一旁車上，牠緊張哀嚎的聲音，引來民眾幫忙報警求助。警方到場後，先幫小黃狗脫...

國3通霄路段大貨車撞遊覽車 衝破路肩護欄側躺邊溝

國道3號南下153.5公里苗栗縣通霄鎮路段，今天上午10點42分左右發生大貨車追撞遊覽車的事故，大貨車衝破護欄，掉落的輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。