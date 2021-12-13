澎湖海域風浪大 韓籍平台船斷纜擱淺

韓國籍工作平台船「Dong Ji NO.2」由拖船「Jaewon 9」拖帶要駛返韓國，今天凌晨疑因風浪過大斷纜，在澎湖望安將軍嶼東部海域擱淺，船上共有7人，港務與岸巡等單位視風浪再行救援。

澎湖第七岸巡隊表示，將軍安檢單位在昨天傍晚透過澎湖信號台通報，發現有艘拖船「Jaewon 9」拖帶「Dong Ji NO.2」平台工作船航行，今天凌晨0時許拖船疑似斷纜，導致工作平台船隨風浪漂流而意外擱淺在將軍嶼東側的帆船嶼附近海域，兩船上共有7名韓籍工作人員，目前都暫時撤離至船上。

岸巡初步了解，這艘韓國籍工作平台船「Dong JiNO.2」7日由拖船「Jaewon 9」拖帶，自香港出海，準備駛返韓國，今天凌晨行經澎湖海域，疑似澎湖海域風浪過大，發生斷纜意外擱淺在將軍嶼海域，目前人船平安，港務局與岸巡單位持續監控，並視風浪減弱進行拖救。