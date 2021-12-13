新竹消防員清砂惹議 徐國勇：會和地方協商

針對新竹消防員被派掃風吹砂一事，多名立委今天質詢指出，這涉及救災救護的生命問題，若要支援其他機關行政協助應訂指導規範；內政部長徐國勇表示，會盡量和地方政府協商。

新竹市南寮大道近日因東北季風增強造成自行車道積砂嚴重，有消防隊員被要求清掃道路風砂，遭質疑消耗「救災量能」。對此，立法院內政委員會今天也進行「濫用消防救災資源之檢討與消防員回歸專業勤務現況」專題報告和備質詢。

時代力量黨籍立委邱顯智質詢指出，今天要談的不僅是勞動權問題，因消防工作最重要3大任務就是「預防火災、搶救災害、緊急救護」，都涉及生命問題，一旦發生火災是分秒必爭、和死神賽跑，認為消防員應固守本務。

邱顯智表示，全國近年來對消防勤務共識就是去做本務，已逐漸不讓消防員參與和救災無關的為民服務勤務，像是捕蜂捉蛇和搶救動物都盡量委外，但新竹市為何依然故我，近年來都叫消防員從事本務以外的工作，像是疫苗站開打要去現場協助、幫忙動物園河馬池換水、清路面油污和路倒樹木等。

他指出，針對消防員掃風吹砂影片流出，新竹市消防局長在局務會議還說這很可惡，除交政風室調查是誰流傳影片到網路上，將給予最嚴厲處分外，還說若有人不喜歡這份工作可盡快辭職，否則也會幫忙打考績丙等。

邱顯智認為，法規雖有提到行政協力，但並非漫無目的，認為新竹市作法違反規定，並指新竹市消防人員服務人口比為1：1500、明顯偏高，希望中央應補足所需員額，並應正視「新竹市特殊用人方式」問題。

民進黨籍立委管碧玲也表示，消防機關對於其他機關的業務行政協助應訂立原則，像是緊急救護但相關主管部門無法緊急到位的，以及支援業務本身有救災救護本質者，消防同仁就應承擔，但若除此上述兩原則之外的協助業務就應訂立指導規範，以免不同行政勤務有不同作法。

列席的消防員工作權益促進會會員代表楊適瑋應邱顯智之邀進行說明，他表示，過往消防員會有如此多無關消防勤務出勤，是和地方制度法有關，加上消防為最快速應變單位，許多地方首長長年習慣用行政程序法，將其他局處無法快速反應部分交付消防人員執行。

楊適瑋指出，但此法也提到若影響到既有本業執行時可予以拒絕，但消防人員勤務吃緊且都用自身休假進行勤務訓練時，其他機關的行政協助又在哪裡呢。

徐國勇答詢表示，相關討論事項牽涉到1個問題，就是「消防沒有一條鞭」，並說包括任命、任用等均為地方政府的職權，會盡量和地方政府協商。

同時，也會全力支援消防員額填補問題，目前消防署訓練中心的訓練量能也提升1倍，人員完成訓練後就會進行填補。

消防署長蕭煥章也說，目前正在推動「消防設備人員法」草案，可讓消防人員工作回到專業，現正處理中，也希望立委們能多加支持。