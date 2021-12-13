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國3追撞遊覽車 大貨車失控傾斜倒邊坡

中央社 / 苗栗縣13日電

國道3號南下153.3公里路段今天上午發生大貨車追撞遊覽車事故，大貨車失控衝出護欄，側翻在邊坡上，遊覽車上當時並無乘客，至於貨車駕駛幸運僅輕微皮外傷，拒絕就醫。

苗栗縣消防局上午10時40分許接獲通報，國道3號南下153.3公里外側車道，傳出大型車輛追撞意外，隨即派遣通霄、西湖分隊人車前往查看，抵達事故地點發現，1輛大貨車追撞前方遊覽車之後，又撞破護欄及友善動物防護網，車身傾斜倒在邊坡。

62歲劉姓貨車駕駛一度受困，經消防隊員協助，順利從傾斜的車體內脫困，所幸僅遭受輕微皮外傷，意識清楚，拒絕送醫；遊覽車上並無載乘客，駕駛也僅輕微挫傷，表明無需送醫。

國道員警初步勘查現場，不排除貨車駕駛未注意前方路況釀禍，詳細肇事原因及責任有待進一步調查釐清。

遊覽車 國道

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