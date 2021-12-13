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北藝大舍監半裸開賓士車撞行政大樓 校長心生畏懼提告

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北藝術大學約聘宿舍管理員李姓男子，疑似不滿學校要他主動離職，涉嫌蹺班開賓士車到薇閣精品旅館開房間吸大麻、喝酒，裸上半身開車衝撞學校行政大樓。士林地檢署偵結，依照恐嚇危害安全罪嫌起訴。

57歲李男9月９日開著自己的賓士車蹺班，到薇閣精品旅館開房間，在房內吸大麻、喝威士忌，又酒駕前往學校，直接衝撞行政大樓，賓士車卡在階梯無法動彈，警方獲報到場逮捕裸上半身的李男，並在車內發現3包乾燥大麻花、吸食器，測得呼氣酒精含量達每公升0.09毫克。

起訴指出，李男在9月９日下午4點26分，涉嫌打電話到北藝大住宿中心及校長室恫稱「如果見不到校長，要開賓士車衝撞行政大樓」，不料26分鐘後，李男竟真的開賓士車衝撞校長所在的行政大樓，陳姓校長心生畏懼，委請林姓學務長報案並提告。

李男辯稱，被校方罵很不爽，北藝大要他自動離職，但他不願意，無法達到訴求才會事先告知校方會開車撞行政大樓，沒有無理取鬧，不認恐嚇罪嫌，大麻則是跟朋友買的。

檢方依照校長提告、教務長和學務長證詞等，和現場監視器換面等，認定李男開車衝撞北藝大行政大樓，依照刑法第305條恐嚇危害安全罪起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方到場逮捕裸上半身的李男。記者蕭雅娟／翻攝
警方到場逮捕裸上半身的李男。記者蕭雅娟／翻攝
李男開著他的雙門賓士轎車意圖衝撞校內行政大樓。記者蕭雅娟／翻攝
李男開著他的雙門賓士轎車意圖衝撞校內行政大樓。記者蕭雅娟／翻攝

政大 大麻 恐嚇

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