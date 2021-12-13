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疑變換車道不當 國道高雄段聯結車撞翻轎車

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

42歲黃姓男子駕駛聯結車今天上午行經國道一號北向楠梓路段353.9公里處，疑變換車道不當，不慎碰撞54歲徐姓男子駕駛的轎車，導致車輛偏離道路撞擊外側護欄後翻車，所幸，徐男自行脫困，無明顯外傷，送醫檢查；據了解，這起事故黃、徐兩人皆無飲酒，詳細事故原因，仍待釐清。

這起事故發生於今天上午 10時許，國道第五公路警察大隊接獲通報，稱國道1號北向353.9公里處地點有翻車事故，隨即通報119派遣救護車及高公局南區交控中心派遣事故處理小組，及委外租用緩撞車前往處理。

初步調查，黃男駕駛的聯結車行駛中線車道，疑因變換車道不當撞擊行駛於外側車道徐男的轎車，導致，轎車撞擊外側護欄後翻覆於輔助車道。

事故當下，徐男自行脫困，胸口疼痛，無明顯外傷，後送往健仁醫院檢查；經查，黃、徐兩人皆無飲酒，10時40分排除路障，恢復通車，詳細肇事原因仍待調查。

聯結車疑變換車道不當，不慎撞翻54歲徐姓男子駕駛的轎車。記者陳弘逸／翻攝
聯結車疑變換車道不當，不慎撞翻54歲徐姓男子駕駛的轎車。記者陳弘逸／翻攝
聯結車疑變換車道不當，不慎撞翻54歲徐姓男子駕駛的轎車。記者陳弘逸／翻攝
聯結車疑變換車道不當，不慎撞翻54歲徐姓男子駕駛的轎車。記者陳弘逸／翻攝
聯結車疑變換車道不當，不慎撞翻54歲徐姓男子駕駛的轎車。記者陳弘逸／翻攝
聯結車疑變換車道不當，不慎撞翻54歲徐姓男子駕駛的轎車。記者陳弘逸／翻攝
聯結車疑變換車道不當，不慎撞翻54歲徐姓男子駕駛的轎車。記者陳弘逸／翻攝
聯結車疑變換車道不當，不慎撞翻54歲徐姓男子駕駛的轎車。記者陳弘逸／翻攝

車道 國道

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