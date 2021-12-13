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少女撿棉被踩破2樓採光罩 摔落地面幸無礙

中央社 / 苗栗縣13日電

苗栗縣卓蘭鎮傳出13歲施姓少女為了撿棉被，不慎踩破2樓採光罩，墜落到1樓地面意外，家人急忙通報119送醫，所幸經過檢查僅受挫傷，並無大礙。

苗栗縣消防局今天指出，12日下午接獲通報，卓蘭鎮發生少女墜樓意外，隨即派遣卓蘭分隊人車前往查看，抵達意外地點，發現13歲施女從2樓摔落1樓，高度約3公尺，表情痛苦不堪，直呼「屁股好痛」，救護人員把傷患送往台中東勢醫院救治。

施女家人向警方表示，少女和外婆同住，原本趁著天氣晴朗，一大早把夏天涼被清洗後，掛在2樓陽台女兒牆上曝曬，下午4時許，施女要把涼被收回屋內時，發現其中1件被風吹落到採光罩，於是她才會翻過2樓女兒牆，想要撿取棉被。

不料，施女疑似沒有踩到不鏽鋼的支撐架，而是直接踩上採光罩，因輕薄的採光罩無法負荷少女重量，瞬間破裂，少女從約1公尺寬的破洞，重摔落地，外婆聽到施女痛苦的喊叫聲，才急忙報警請求協助。

所幸施女送醫檢查，只遭受輕微挫傷，經過短暫休養，應無大礙；警方則表示，採光罩經年累月風吹日曬，容易碎裂，如要撿拾上面的物品，可用竹竿或其他工具，避免直接踩踏，以確保安全。

苗栗縣 中東

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