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影／小黃狗偷跑出門困路邊 中警救出牠後此舉超暖心
台中市日前一隻小黃狗偷溜出門，牽繩不小心纏繞在一旁車上，牠緊張哀嚎的聲音，引來民眾幫忙報警求助。警方到場後，先幫小黃狗脫困，但附近居民沒一個認識牠，後來透過小黃狗脖子上的預防針注射牌，才聯繫到飼主，讓牠平安回到主人身邊。
台中市第三警分局8日8時許接獲民眾報案，表示在忠孝路上發現一隻小黃狗，受困在路邊不斷哀嚎，看起來相當緊張害怕，看起來不太像附近流浪狗，但也不見主人蹤影，不知能如何處置，想請警方協助。
正義所警員盧保全、黃高翊抵達現場，小黃狗仍緊張惶恐的不斷哀號，警方發現牠掛有牽繩，僅是是繩子纏繞在車輪上，便直接拉出牽繩，協助小黃狗脫困，並向附近店家要來水給牠飲用，安撫小黃狗的情緒。
警方發現，小黃狗脖子上掛有項圈，並在上面發現有狂犬病預防注射的證明牌，想將牠送往動物醫院查詢飼主資料，怎知小黃狗不願搭上巡邏車，喜好動物的黃員見狀，暖心的便自告奮勇表示「沒關係，我牽牠走過去！」
透過動物醫院查詢資料，警方終於聯繫上金姓飼主，他向警方表示，平時都將狗養在家門外的空間，當天還沒有出門，並沒有發現狗跑出門了，接到警方通知電話相當驚訝，趕緊來將愛犬帶回，很感謝警方幫忙。
台中市第三警分局提醒，每個毛小孩都是家中的一分子，為避免寵物走失，請落實寵物晶片登記，並填具或更新聯繫資料，或攜帶可辨識的配件，讓寵物不慎走失時，可以快速通知飼主，而外出時也應繫上牽繩，做好安全措施，並多注意寵物動向，以防發生意外。
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