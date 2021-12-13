聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／老翁台東旅遊躲進荒草叢 2小時尋獲他忘記怎麼回去
黃姓老翁昨天到台東旅遊，晚餐後1個人走往飯店旁溪邊散步，疑因失智突然找不到回去的路，迷失在飯店下方草叢近2小時，經過台東市警分局及附近巡守隊搜尋，終於找到黃姓老翁、送醫後無大礙。
台東警分局溫泉派出所於昨晚間9時30分，接獲陳姓女子報案，表示夫妻倆跟團到台東知本地區旅遊，晚上在飯店內用餐後，75歲黃姓丈夫突然失蹤，請警方能夠幫忙協尋。
員警調閱飯店內監視器，發現黃男走出飯店後未走到馬路上，而是往溪邊方向走去。因該處河岸地形陡峭，員警深怕黃男遭受生命危險，立即聯繫溫泉巡守隊動員20多人到場，2、3人一组到河岸分頭協助尋找。
參與協尋人員表示，據了解老翁疑似有失智症，很可能出門後就忘了回程路，大家都擔心他不小心走入溪流、造成生命危險，所幸歷經2小時，終於在飯店下方一片荒草叢中發現黃男身影，黃躲在草叢中一臉驚恐表示，找不到回去的路。
黃姓夫妻及同團友人對於員警、溫泉巡守隊員及救護人員的熱心協助都十分感激，員警也提醒大家多幫忙注意、照顧黃姓老翁，也呼籲民眾前往山區旅遊請結伴而行，備妥通訊設備以備不時之需，手機無訊號時，可撥打「112專線」，避免意外事件發生！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言