影／老翁台東旅遊躲進荒草叢 2小時尋獲他忘記怎麼回去

黃姓老翁昨天到台東旅遊，晚餐後1個人走往飯店旁溪邊散步，疑因失智突然找不到回去的路，迷失在飯店下方草叢近2小時，經過台東市警分局及附近巡守隊搜尋，終於找到黃姓老翁、送醫後無大礙。

台東警分局溫泉派出所於昨晚間9時30分，接獲陳姓女子報案，表示夫妻倆跟團到台東知本地區旅遊，晚上在飯店內用餐後，75歲黃姓丈夫突然失蹤，請警方能夠幫忙協尋。

員警調閱飯店內監視器，發現黃男走出飯店後未走到馬路上，而是往溪邊方向走去。因該處河岸地形陡峭，員警深怕黃男遭受生命危險，立即聯繫溫泉巡守隊動員20多人到場，2、3人一组到河岸分頭協助尋找。

參與協尋人員表示，據了解老翁疑似有失智症，很可能出門後就忘了回程路，大家都擔心他不小心走入溪流、造成生命危險，所幸歷經2小時，終於在飯店下方一片荒草叢中發現黃男身影，黃躲在草叢中一臉驚恐表示，找不到回去的路。